英市政府呻窮 破產恐陸續來

高通脹生活難捱 伯明翰財困響警 英國第二大城市伯明翰（Birmingham）市政府早前宣布「破產」，因其是港人移民英國熱門地之一而備受關注。究竟當地遇上怎樣的財務困境？破產帶來甚麼影響？英國還有哪些破產高危市政府？今期《向世界錢進》為大家探討。

伯明翰市議會在9月初發布「第114條通知」，意味市政府已經無法平衡本財政年度的收支，等於宣告實質上破產。破產原因包括「同工同酬索償案」衍生的財務負擔、資訊系統更新計劃嚴重超支、通脹嚴重令公共服務支出增加等，目前預算今個財政年度仍有8,700萬英鎊（約8.39億港元）財政缺口。

將暫停非必要開支 發布通知後，伯明翰市政府將暫停非必要的開支，例如泳池、球場、圖書館、道路、公園等公共設施的擴建和維護計劃會先行擱置，對社區團體和大型盛事的撥款亦可能受到影響。雖然對弱勢社群相關及居民的基本服務會保留，但若然清倒垃圾次數減少，會為當地過百萬名居民的日常生活帶來不便。

伯明翰作為昔日英國重工業的重鎮，踏上資不抵債之路固然令人唏噓，但實情是在英國，市政府發出第114條通知並不是新鮮事。倫敦市內的哈克尼（Hackney）早在2000年已發出第114條通知，其後自2018年起，北安普敦郡（Northamptonshire）、斯勞（Slough）、克羅伊登區（Croydon）、瑟羅克（Thurrock）、沃金厄姆（Woking）等市政府也相繼宣告破產。

事實上，自2021年以來，英國通脹率不斷飆升，物價升幅驚人，使英國人經歷數十年來最嚴峻的生活成本危機，本身財政儲備不多的市政府，難免要面對財困問題。

料26個地方步後塵 代表英國47個市議會的組織SIGOMA預計，未來兩年有至少26個市政府面臨實質破產的危機，形容情況是前所未見。當中，肯特（Kent）、黑斯廷斯（Hastings）、德比（Derby）、南安普敦（Southampton）、吉爾福德（Guildford）5個市議會成員稱，他們陷入了嚴重的財政困境，正在考慮發表聲明，表示無法平衡2023至2024年的預算。另有9個市議會成員稱，可能會在明年宣布破產。

克羅伊登區破產3次 不過要留意，破產未必是一次性的。如果市政府持續入不敷支，破產可以是一而再再而三，就像在2020年首次發布第114條通知的克羅伊登區市政府，迄今已3次宣告破產。

今次伯明翰市政府破產後的後續處理方法仍在討論，而根據過往同類例子，除了會修訂預算，減少支出，亦會透過上調市政稅等措施來增加收入，舉例克羅伊登區市政府因破產而獲得特別許可，今年3月宣布把市政稅大幅上調15%，加幅遠高於其他城市普遍的5%。這意味平均每戶家庭一年須額外支付235英鎊（約2,266港元）的市政稅，令稅項增至超過2,000英鎊（約1.92萬港元）。

英國通脹率不斷飆升，物價升幅驚人。 克羅伊登區今年3月把市政稅大幅上調15%。 英國不少地區財政高危