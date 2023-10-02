中小企指數高位跌一成 美股危

本周環球財金焦點

美國聯邦政府於限期前避過停擺危機之際，美國股市卻未能擺脫泥沼，似乎難在短期內扭轉跌勢。追蹤中小型企業的羅素2000指數已自7月高位回調逾一成，進入技術性調整區間。考慮到中小型股往往是跌市時最先「出事」的風向標，意味美股可能仍會迎來一輪調整期。

每當經濟步入萎縮，中小型企業往往因缺乏足夠的盈利空間緩衝、流動資金較少等因素而最快倒下，尤其在高息環境。因此，中小型股的大跌可能是經濟不景氣開始傳導至金融市場的先兆，也可能是投資者預視到經濟將陷困，故提前沽貨作準備。

之所以有這種情況出現，是因為聯儲局一直在堅持「鷹派」立場，使市場原先預期經濟能夠「軟着陸」受質疑。本周五將公布9月份的美國非農就業職位變化，它是聯儲局最重視的勞動力市場參考指標。市場估計，非農職位會增加16.5萬個，而失業率將回落0.1個百分點至3.7%。

10年期債息料降至3.5厘 富國銀行指，雖然首次申領失業救濟人數仍處低位，但近期美國對於新工人需求下降，職位空缺大幅回落，特別是小型企業的招聘。該行亦補充，近期美國汽車行業大罷工不會對就業數據有太大影響，因罷工時間點在9月下旬，未必能全數反映在就業調查中。

富銀又認為，近期各項指標顯示經濟增長持續放緩，通脹及利率上升對消費者及商業信心的影響比上半年更顯著，意味經濟「軟着陸」的設想正受到挑戰。瑞銀環球財富管理美洲首席投資總監馬爾切利指，倘美國經濟步入衰退，10年期美國國債孳息率將大幅回落（債價將會上升），為債券投資者帶來豐厚回報。

瑞銀估計，10年期美債孳息率將在12個月內從目前大約4.5厘，回落到3.5厘，在經濟步入全面衰退情況下，孳息率更可能跌至2.75厘。換言之，在基準情景下，該行估計未來12月內10年美債的回報率，計及債價上升及派息為14%。