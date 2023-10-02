理想9月交車飆兩倍破紀錄

小鵬去季交付增速跑輸

董事長李想表示，理想9月的訂單量已超過4萬輛，L系列的3款車型已連續兩個月單月交車均突破萬輛。他又稱，理想在定價20萬元（人民幣‧下同）以上的新能源車市場的份額不斷擴大，30萬元以上價位SUV（運動型多用途車）連續6個月稱霸；9月底於131個城市共有361家零售店。