理想9月交車飆兩倍破紀錄
國產新能源車產量爬坡進展良好，3大「造車新勢力」上月交車數據表現理想，以理想汽車(02015)為最勁，交付新車36,060輛，按年大增2.12倍，創單月新高，按月計則增長3.28%。綜合第三季度，理想共交付105,108輛汽車，較去年同期增長2.96倍。
小鵬去季交付增速跑輸
董事長李想表示，理想9月的訂單量已超過4萬輛，L系列的3款車型已連續兩個月單月交車均突破萬輛。他又稱，理想在定價20萬元（人民幣‧下同）以上的新能源車市場的份額不斷擴大，30萬元以上價位SUV（運動型多用途車）連續6個月稱霸；9月底於131個城市共有361家零售店。
蔚來(09866)9月亦交付了15,641輛新車，按年增長43.78%；第三季累計55,432輛，按年增長75.37%，創下季度新高。上月交付量有大半為高階智能SUV。根據較早前報道，董事長李斌定下內部銷售目標每月3萬輛，意味當前產能仍遠未跟上銷售步伐。
小鵬汽車(09868)9月則交付新車15,310輛，按月增11.83%，按年則增長80.79%。公司表示，由於G6車款產能大幅擴張，加速了該車款的交付速度。整體而言，小鵬第三季共交付40,008輛車，按年增長35.29%，為「造車新勢力」中增速最慢。
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