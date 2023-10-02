上月華服務業PMI年內新低 幾陷衰退

9月份財新中國製造業及服務業採購經理指數（PMI）雙雙意外下跌，其中服務業PMI在迎接十一長假期前的最後一個月下跌1.6個百分點，僅50.2，險些失守50的盛衰分界線，為今年新低，並拖累綜合PMI按月跌0.8個百分點，以50.9創今年2月之後新低。

財新指，上月內地服務業新業務量整體增速降至今年最低，訪華遊客增加令海外訂單微增也無濟於事，一些企業提到「市場需求比預期疲弱」，因此服務業減慢了用工擴張步伐，增速為連續8個月的擴張期內最低。業界整體樂觀程度亦微降至10個月以來最低。

新出口訂單指數仍低迷 同月由該機構編纂的製造業PMI跌0.4個百分點，僅50.6，跟市場預期微升至51.2相反，其中權重最高的新出口訂單指數繼續低於盛衰分界線，主要是內需的改善被海外訂單進一步收縮所抵銷，期內用工量輕微回落，主要是企業削減成本，員工自願離職後沒有填補空缺。

市場關注內地陷入通縮邊緣，財新數據則顯示，上月製造商錄得7個月來首次上調產品售價，加幅更是2022年3月後最顯著。不過，財新補充，製造業企業對未來一年前景的樂觀程度下滑至12個月新低，主要是全球經濟低迷。

財新這套PMI「雙跌」，跟國家統計日前公布的9月份官方PMI「雙升」唱反調。惟兩者的調查有一定相似之處，製造業PMI的新訂單分項都有所上升，另外就是就業嚴峻，官方製造業及非製造業的從業人員分項指數俱處盛衰分界線下，並於今年低位附近徘徊。事實上，上月財新綜合就業指數在製造業的拖累下錄得4個月來首次收縮。

南韓出口跌幅縮 勝預期 財新智庫高級經濟學家王喆評論，過去幾個月中央密集出招「促消費、擴投資、穩預期」，主要指標普遍稍見改善，宏觀經濟有企穩迹象，可是基礎不穩固，國內需求依然不足，外圍仍較不明朗，就業市場壓力偏大。

此外，房地產市場供求關係已發生重大變化，放鬆調控對樓市的促進效果已較為有限，對居民可支配收入的擠壓及相關風險更值得關注。

另一邊廂，南韓9月份出口按年下跌4.4%，為連續12個月跌勢中跌幅最輕微，遠勝市場預期，其中對華出口跌幅縮至17.6%，對美國和歐盟出口更分別上升8.5%及6.5%。

財新中國服務業及製造業PMI下滑