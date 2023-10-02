百強房企賣樓金額年瀉29%

內地8月起不斷放鬆樓市調控，惟「金九月」成效暫時不彰。克而瑞統計顯示，上月內地百強房企實現銷售操盤金額4,042.7億元（人民幣‧下同），按月升17.85%，增幅高於去年同期，但按年計仍下跌29.19%，仍有超過七成發展商賣樓少過去年同期。

宏觀地看，該機構數據顯示，上月一線城市整體成交按月升16%，首3季累計按年持平，北京和上海表現理想，後者因「認房不認貸」落地且供應回升令成交按月升15%；廣州則從低位按月升26%。二、三線城市成交與8月基本持平，按年仍跌21%。

一家華南房企的市場負責人對近期市場表現不感意外，「畢竟只有部分城市放開限購等政策，且目前只有少數城市有實質作用，但其實周成交均值很多沒過榮枯線。」另有央企營銷人士坦言，政策帶來的利好「只有上海、北京一點點」。

克而瑞亦指，現時內地樓市購買力仍不夠，整體信心低迷，樓市復甦動力趨緩。即使近期政策利好，房企銷售散貨及回款壓力仍大，百強房企格局持續分化，央企、地方國企及部分優質民企韌性較強、中小房企競爭力不足。

該機構續稱，北京、上海、杭州和成都等「供給主導城市」本有一定熱度，「認房不認貸」可擴充居民購買力、釋放換樓需求，廣州、南京、蘇州和武漢等基本面尚佳，成交仍有望微增，可是「弱二線」和廣大三、四線城市仍要面臨較長的調整。