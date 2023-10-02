A股信心不足 需大招催谷

社會減消費寧儲應急錢 學者籲推2008年財政刺激 上月滬深300指數累跌2.01%，跑贏標指2.86個百分點，問題是美國本身處於貨幣政策緊縮期，而內地貨幣供應一直遠超美國！學者相信，左右港股走勢的滬深股市積弱固然與制度和風氣上的毛病有關，但更大的問題是市場對前景的負面預期，單靠貨幣政策並不足夠，要大膽採取類似2008年的財政刺激。

內地M2佔GDP比率遠超美國 中國廣義貨幣（M2）供應實際上遠比美國充裕，2020年1月至今年8月，中國和美國的M2分別累升44.44%及34.69%，期間滬深300指數累跌8.08%，反觀標指累升39.52%；8月底，中國的M2是今年上半年GDP乘二的241%，而美國只是次季年度化GDP的76%，過去15年間的M2複合增長率亦僅及中國一半。

問題出在狹義貨幣（M1）。M1是M2減去定期存款等流動性相對低的「準貨幣」，以銀行體系外「大家銀包裏的現金」加活期存款去反映經濟體的購買力。中國M1按年增速自2018年2月以來基本上一直低於M2按年增速，這個「M1-M2剪刀差」在8月高企於8.4個百分點，一般被視為流動性實際上並無多少流入實體經濟。現在美國也有「剪刀差」，但正值聯儲局收水，而且2008年以來出現的月份遠少過中國。

股票割韭菜 嚇怕投資者 中文大學經濟系教授施康接受本報訪問時指出，內地流動性如此充裕，A股卻長期不振，跟長年累月種種市場亂象有很大關係。「A股不是沒有好的公司」，可是早年新股擴容速度過快，對投資者的保護卻「滯後」，不少公司把上市當成提款機「割韭菜」，損害投資者信心，迫使當局近日出手管理配股活動和大股東減持。

另一方面是投資風氣。經常有股票短期爆升之後迅速打回原形，連號稱較理性的機構投資者也往往無意長期持有，資金一旦認定只能短炒就會「自我應驗」，A股遂無令人安心坐貨的「慢牛」行情。

金融資源向國營部門傾斜 不過，施康亦同意，現在更重要的難關是信心不足。「剪刀差」既與金融資源向效益低下的國營部門傾斜有關，亦着實反映企業缺乏投資意欲，「大家都為日後應急努力儲蓄」，以現在經濟前景愈益不明朗，實屬理性行為。「提振消費知易行難，面對經濟下行壓力，誰敢大手大腳地花錢？M2呀，降息呀，遠遠不夠……況且你預期樓市要跌，取消一些限購的小恩小惠已不管用。」

他強調，救市必須有很大很大的動作，讓民眾看見決心，斷不能拖泥帶水，否則信心會在困境中漸漸磨蝕殆盡，「現在中國經濟發展模式處於青黃不接的尷尬境地，你指望人工智能（AI）能給你賺錢，抑或新能源和元宇宙？……你看美國放水救市、加息遏通脹，都是在問題出現後迅速大刀闊斧。」

比起貨幣政策，施康認為，推出規模與2008年相若甚至更大的財政刺激會更有效，「搞活民營經濟固然仍『大有可為』……但不做結構性改革，又要增加信心，就得砸錢……也許當局覺得安全重於增長，要考慮糧食夠不夠、擔心長遠負擔之類……於是不太願意透過財政真金白銀救市，靠人民銀行印鈔，但中央政府財政仍很健康，絕對有能力負擔」，況且紓困可與債務重組和財政改革並行，一些優惠政策亦可設定期限。

倡發特別國債助地方政府 具體內容方面，他認為，派消費券改善低收入者的處境固然可取，但透過發行特別國債等為地方政府「兜底」、讓他們喘息才是當務之急，事關地方政府才是經濟發展的主體，財政儲備尤其是從人均角度卻遠不如香港豐厚，連年嚴厲防疫已經百上加斤，內房危機短期內復甦無望更重創賣地收入，「一些連公交都恐開不了，談何發錢？以發展解決難關才最重要，熬過又是一條好漢。」

施康強調，只要信號夠強，扭轉負面預期，成功推動總需求，經濟回穩自會抑制人民幣貶值壓力，不必過於擔心擴張性政策對匯率和資金流向的潛在負面影響。

施康 滬深300反覆向下 M1與M2增速差距 標指表現受制收水 中資股股本回報率下降