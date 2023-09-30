內房債雷既難擋 破釜沉舟背水戰

內地房地產泡沫是長年累積下來的問題，本就不可能一時三刻解決。更何況內房債務危機遇上大國博弈及中國內部需求疲弱的挑戰夾擊，使處理這個內房「債雷」變得更棘手。不過，內房危機一日未除，都會拖着內地經濟復甦的後腿，所謂「長痛不如短痛」，加速以市場化手段處理「大得不能倒」的龍頭房企債務問題，讓相關風險有序釋放，並為行業化解債務危機案例，加快推進善後工作，讓樓市早日重納長期穩健發展軌道，實乃破釜沉舟的背水一戰！

過去十多年，內地經濟嚴重向房地產傾斜，房企利用高槓桿，炒高地價、「一個桶五個蓋」不斷「發水」擴展業務規模，投資更延伸至其他產業領域，對整體經濟形成廣泛的影響力；地方政府依賴單一的土地收入、對發展實體經濟不甚作為；金融機構只顧做內房大客貸款，漠視單一貸款業務風險敞口問題，亦未能滿足中小微企及其他戰略產業的融資需要，也變相讓房地產綁架了金融體系穩定性。

久而久之，居民形成樓價只升不跌的看法，房地產囤積大量社會與金融資源，房企高槓桿又不斷激化泡沫，去到「大得不能倒」的地步！政府要決心徹底治理這個嚴重的資產泡沫問題，注定是要經歷痛苦的過程。

如今，市場最關注的是債務如山的大型房企對經濟影響面較大，在債務違約之下，如何確保交樓進度，以維持現金回籠及避免發展項目爛尾，減輕對社會的影響，並啟動資產審計工作，保護資產，重組債務。到近日中國最大的房企高管被「依法採取強制措施」，更傳出相關人士以「技術性離婚」調動數百億元分紅到海外，變相「搬錢走人」，在在反映房企債務問題愈拖愈長，公司資產安全性的風險就愈大，得盡快果斷執法和化解問題。

到底這次中國最大房企的當家被抓，下場如何，仍有待調查。但顯然，該企要啟動資產審計、與債權人協商債務，可能會遇上更多掣肘，難度大增。會否演變成破產收場，尚未可知。但當局堅持以市場化的手段來處理問題，能印證市場改革開放經得起考驗，資產在法律下得到保障，也有規範化的市場進出機制可循，違法者會被懲罰，處理其他債務問題房企亦有案例可依；而市場改變「樓市只升不跌」的預期，有利加快引導資金由樓市回流實體經濟，可見這未嘗不是破釜沉舟之法，大前提是當局確保事件引發的蝴蝶效應風險可控。

如無意外，內房危機正進入黎明前的黑暗日子，難料這黑暗期有多長，但也必須經歷這個艱苦的過程，止住內房債務危機不再陷入漩渦式下滑，早日有序釋放風險，內地經濟復甦始有望擺脫絆腳石。

這十多年全球央行施行量化寬鬆政策，房地產泡沫已成為各主要經濟體的普遍現象，而中國算是最早着手調控樓市的主要經濟體。隨着全球利率高企成新常態，及早治理好樓市泡沫，落實「房住不炒」，鞏固社會與經濟發展的基礎，中國的動作確是比歐美等地來得快，站在長遠競爭力的角度，絕對是建設性的一步。