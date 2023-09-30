宏觀剖析：聯儲幣策緊縮周期勢延長

美國消費增長強勁，經濟亦較預期強勢，惟2024年減息的可能性依然不大。一如所料，美國聯儲局在9月份的議息會議上決定不上調利率，並將聯邦基金政策利率維持在5.25至5.5厘水平。

這次會議的焦點，在於聯邦公開市場委員會對經濟和利率的預測，尤其是各個成員對利率預測的點陣圖。

正如主席鮑威爾在新聞發布會上明確表示，由於消費持續強勁，導致經濟表現比預期更強勁。聯邦公開市場委員會的經濟預測顯示，今年的國內生產總值（GDP）的中位數預測為2.1%（此前為1.1%），2024年預測為1.5%（此前為1%）。因此，預計2024年底的失業率將下降至4.1%，低於早前預期的4.5%。

估通脹後年返目標水平 儘管如此，市場預期以核心個人消費支出（PCE）物價指數所計算的通脹率，仍將於這段期間下降至2.6%，與今年6月的預測大致相同。另外，市場預計通脹率將於2025年回落至2%的目標水平。

在這方面，聯儲局認為經濟增長和通脹之間的平衡已得到改善，而痛苦指數（Misery index）亦反映家庭住戶對失業率和通脹情況比以往更樂觀。

從市場角度來看，較為悲觀的是，經濟與通脹取得平衡所需的利率水平將會比現時更高。2024年底和2025年的聯邦基金利率中位數預期分別上升0.5厘，至5.1厘和3.9厘，只有少數委員會成員預期今年底前將會再次加息。

由於通脹預測不變，這反映實際利率將會升至更高水平，以及2024年減息空間有限。引用英倫銀行首席經濟學家的言論，目前的利率走勢更像一座桌山（Table Mountain），而不是馬特洪峰 （Matterhorn）。

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