紅山半島傳6載慘輸5100萬

暴雨後爆出僭建風波的大潭紅山半島，近日一座洋房不斷劈價求售惹來市場關注。消息指出，該座洋房市傳以約6,000萬元轉售，原業主持貨約6年慘蝕逾5,100萬元，做價跌返約9至10年前水平。

呎價劈至僅1.9萬 上述成交為松柏徑一座雙號洋房，實用面積逾3,100方呎，7月底以1.05億元蝕讓價放售，終累減4,500萬元沽出，呎價僅逾1.9萬元，比不少市區大型屋苑還要低。

半山壹號持15年照蝕 有代理指出，上述洋房業主原打算裝修單位，惟因財務問題停頓，故內籠殘破。原業主於2017年以近1.12億元入市，大幅貶值逾46%。

樓價一直倒退，何文田半山壹號業主於2008年前一手入市都要蝕。消息稱，項目半山徑35號高層戶，實用面積約1,604方呎，屬四房雙套間隔，去年4月以約3,700萬元放售，終減至約2,828萬元售出，呎價約17,631元，較15年前一手價還要低約22.1萬元。

九龍站君臨天下錄大額成交，消息稱，該盤1座極高層B室，實用面積約1,667方呎，以9,480萬元連兩個車位售出，呎價約56,869元。