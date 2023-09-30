10大屋苑開92單5年低

海怡黃埔插七成最慘 中原指出，10大藍籌二手屋苑上月全月錄得約110宗買賣，相比之下本月減少18宗或約16.4%，期內半數屋苑成交報跌，以鴨脷洲海怡半島及紅磡黃埔花園交投跌約76.9%及約75%最多，兩盤各錄約3宗買賣，均為本月成交最少屋苑。

該行盧鏡豪指出，其中，海怡半島本月交投急挫，由於成交基數較小，期內平均實用呎價下調至約13,470元，較8月大幅低約17%。該公司袁顯岸亦稱，市場氣氛觀望，睇樓數量平平，上述黃埔花園成交量，屬於該盤5年單月低位，平均呎價亦跌約0.9%至約13,392元。

其餘交投減幅較大的屋苑為東涌映灣園，本月僅約4宗成交，按月大跌約六成。鰂魚涌太古城及將軍澳新都城均錄約28.6%跌幅，成交量分別跌至約10宗及約5宗。

第一城跌至377萬售 事實上，樓價愈跌愈殘，本月佔九成指標屋苑平均呎價下挫，其中，上車指標屋苑沙田第一城樓價再度跌穿「4球」，美聯鄭志燿表示，屋苑43座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，開價410萬元，減至377.8萬元售出，呎價約13,303元，屬屋苑今年做價新低。

香港置業吳志輝指出，荔枝角美孚新邨錄本月第4宗呎價低於萬元買賣，項目2期吉利徑19號高層A室，實用面積約686方呎，原則三房望內園景，3月由遺產承辦人以838萬元放售，累減168萬元，成交價670萬元，呎價約9,767元。

利嘉閣黃肇雯亦表示，天水圍嘉湖山莊美湖居4座中層F室，實用面積約441方呎，兩房間隔，本月中才以410萬元放盤，減價至361萬元沽，呎價約8,186元。原業主於2016年以相同價錢買入，持貨7年帳面平手，料需蝕使費離場。

樓價指數連挫7周 移民盤劈價個案續現，晉誠地產古宏曦表示，深井浪翠園4期12座極高層C室，實用面積約495方呎，屬落地玻璃特色海景戶，7月因移民，推出市場以640萬元放盤，勁減157萬元或約24.5%，以483萬元成交，成交呎價約9,758元。

是次售價除了比網上銀行估價低約13%外，同類型單位於3年前做價曾達約680萬元，反映做價已從高位回落近三成。

至於昨公布的中原城市領先指數最新報158.12點，按周再跌約0.46%，已連挫7周，累跌約4.41%，重返今年1月初水平，整體樓價升幅收窄至約0.86%，並快將被完全蒸發。

10大二手屋苑交投最新走勢