樓市冰封 新盤月內僅250刁挫八成

21 BORRETT ROAD第1期自終止與新加坡基金交易後，於中秋節首錄成交。

市況持續低迷，加上惡劣天氣連番來襲，9月一、二手市場皆淡靜。新盤交投出現斷崖式暴跌，截至昨日僅錄約250宗成交，較8月約1,195宗急挫近八成，創今年新低。10大二手屋苑亦繼續沉淪，期內暫只有約92宗買賣，勢創近5年單月新低。

樓價下行，市場觀望情緒濃厚，發展商推盤舉步維艱，整個9月只有一個全新盤公開發售，以致一手市場價量齊跌，陷入困窘處境。期內暫錄的總交易金額逾34億元，較對上一個月所錄逾92億元，減少約63%。

VICTORIA COAST中秋售3戶 事實上，月內亦有兩個市區翻新項目推出。華懋集團的薄扶林VICTORIA COAST於中秋節開齋，透過招標連沽3伙，套現8,566.19萬元。該集團銷售總監封海倫表示，是次招標成交價屬「中秋驚喜價」，成交呎價18,200至25,461元，比附近南區一手住宅項目有一定折讓。該盤今日會再招標出售10伙。

建灝地產的馬頭角聯合道翻新項目文曜，以蝕本價推售，市場迄今已錄約23伙售出或被預留。另外，同創集團發展的九龍塘已屆現樓洋房禮著，發出首張銷售安排，首度推出兩座洋房於下周二起標售，洋房樓高3層，實用面積同為5,183方呎，設有升降機。

綜觀第三季，一手市場共錄得逾2,060宗成交，較第二季約2,749宗回落25%，已連續兩季下跌，成為今年表現最差的季度。

今年每月新盤成交量