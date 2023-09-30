●市場消息指，港府準備任命現任金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊，為有「港版淡馬錫」之稱的香港投資管理有限公司行政總裁（CEO），該基金旨在投資大灣區企業，該任命可能於未來數周內完成。

●港府再度委任黃天祐為會計及財務匯報局（會財局）主席，同時再委任9名非執行董事，並委任兩名新非執行董事，任期由今年10月至2025年9月30日，為期兩年。另委任會財局查察部主管賴翠碧為執行董事，在現任行政總裁於10月11日任期屆滿後開始署任行政總裁一職，直至另行通知。