簡訊一覽
●市場消息指，港府準備任命現任金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊，為有「港版淡馬錫」之稱的香港投資管理有限公司行政總裁（CEO），該基金旨在投資大灣區企業，該任命可能於未來數周內完成。
●港府再度委任黃天祐為會計及財務匯報局（會財局）主席，同時再委任9名非執行董事，並委任兩名新非執行董事，任期由今年10月至2025年9月30日，為期兩年。另委任會財局查察部主管賴翠碧為執行董事，在現任行政總裁於10月11日任期屆滿後開始署任行政總裁一職，直至另行通知。
●滙豐控股(00005)公共關係事務負責人Sherard Cowper-Coles今年6月在倫敦舉行的一次閉門活動中，向與會者批評美國強制英國減少與中國的商業往來，指英國經常服從美國要求的做法「軟弱」。雖然當事人已就此言論致歉，惟消息指其將於10月離職。
●東亞銀行(00023)表示，隨着本港與內地全面通關，該銀行今年上半年的全新跨境客戶人數，較疫情前的水平上升近三成，而跨境客戶的存款及財富管理組合錄顯著增長。此外，該行重新設計旺角分行，於地面設立數碼專區，而該分行的跨境理財中心亦會與東亞中國分行進行對接聯動，並提供跨境按揭查詢服務，協助香港居民申請跨境物業按揭。
●今年為公司成立90周年的中華汽車(00026)公布，截至今年6月底止年度虧損1.55億元，去年同期錄純利7,234.7萬元；派末期息每股0.1元，另派特別息每股1.7元。
●力勤資源(02245)宣布，董事會已決議批准開展發行A股相關工作的建議，中國證監會寧波監管局亦已同意就建議A股上市前輔導進行備案及登記，惟公司尚未制訂建議A股上市的發行方案及架構。
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