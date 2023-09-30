歐核心通脹兩年最低

歐元區核心通脹放緩至兩年最低升幅，深化市場對利率見頂的預期。歐洲央行公布，9月消費物價指數（CPI）按年升4.3%，由8月的5.2%升幅回落，稍低於市場預期的4.5%升幅；扣除食品、能源、酒精和煙草後的核心通脹為4.5%，也低於8月的5.3%和市場預期的4.8%。

分析員指，通脹數字雖然相較歐洲央行的目標2%仍高逾一倍，但支持了歐央行維持利率不變的傾向。雖然歐元區加息預期降溫，但數據公布後，歐元匯價強勢，兌美元升逾0.5%，曾高見1.0617；每歐元兌港元則為8.3091。歐洲多國債券孳息率亦見回落，德國和意大利10年期國債孳息率分別跌0.1百分點和0.15個百分點，至2.85厘和4.76厘。

事實上，德國昨日公布的9月失業率維持在5.7%，符合市場預期，但失業人數只上升一萬人，至264.2萬人，較上月的升兩萬人回落。

英次季GDP升0.2% 另外，英國國家統計局公布，第二季國內生產總值（GDP）升0.2%，與預測值持平；今年第一季GDP則由原來公布的升0.1%，向上修正為升0.3%；今年第二季GDP總額較2019年第四季高出1.8%。英國財政大臣侯俊偉認為，數字反映英國經濟回復良好，會確切執行今年通脹減一半的計劃。

企業消息方面，今年3月被瑞士銀行收購的瑞信預期，第三季從非核心及過往業務貸款重新分類所錄損失約16億美元。該行在結束多項管理安排下，於第三季或錄得最多6億美元損失。