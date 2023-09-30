IMF憂全球分裂累GDP減12%

國際貨幣基金組織（IMF）近日發表報告指，經過幾十年的經濟整合，全球經濟若出現嚴重的分裂，恐導致全球國內生產總值（GDP）最多減少7%；若科技也脫鈎，損失可能達8至12%。而去年全球GDP總量超過100萬億美元。

報告指，多年來各國不斷深化的貿易關係，使得全球貧困人口大減，同時透過壓低價格，使先進經濟體的低收入消費者受益。若過去這些貿易連結解體，將對低收入國家和相對不富裕的消費者產生最不利影響。此外，對跨境移民的限制將影響移民輸出經濟體的匯款，資本流動減少將衝擊外國直接投資，而國際合作減少將對重要的國際公共產品提供構成風險。

世銀擬提高貸款能力 IMF又稱，現有研究表明，經濟碎片化愈深、成本就愈高，科技脫鈎會明顯放大貿易限制帶來的損失。隨着全球經濟轉向金融區域化，加上支離破碎的全球支付系統，新興市場經濟體和低收入國家可能面臨最大風險。由於國際風險分擔減少，全球經濟分裂可能導致宏觀經濟波動加劇、危機更加嚴重，國家緩衝面臨更大壓力；同時可能削弱國際社會支持處於危機中國家的能力，並使未來主權債務危機的解決更加複雜。

另一方面，世界銀行管理層指出，國際地緣政治緊張局勢加劇、氣候危機的生存威脅，以及全球消除貧困努力遭遇挫折，在非常時期需要緊急行動和新的解決方案，要實現發展目標，就需要大幅增加融資，在保持低息或零息貸款也就是優惠融資的同時，擴大多種來源的融資規模，故該行將要求股東批准一項混合資本措施和一個新的投資組合擔保平台，兩者可能會增加逾1,000億美元的貸款，以提升貸款能力。