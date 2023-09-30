華轟美投資禁令 損害世界產業鏈

美國總統拜登上月簽署行政命令，嚴格限制美資投資中國敏感科技領域。中國國際貿易促進委員會直言，中國是在這個投資禁令下唯一一個被關切的國家，它「模糊而且廣泛」，沒有區分軍事和民用目的「一刀切」監管，增加交易成本和風險，還會損害高度相互依賴的全球產業鏈。

中國貿促會稱，中國於半導體和人工智能（AI）等高科技領域的全球產業鏈，屬不可忽視的重要一環，華府此舉將使美國企業在國際競爭中受損，妨礙技術進步，損害美國利益。

中國工商界始終認為，開放自由的市場准入和平等的良性競爭是經濟發展的基礎，自由公平的國際經濟秩序和穩定的全球分工與合作，乃全球工商界的共同利益所在，合作共贏是中美產業界的共同願景；已代表中國工商界向美國正式提交評論意見，「希望美國政府切實聽取理性聲音，審慎考慮相關規則」。

FCC去年11月已經不准安裝新的華為及中興設備，斥他們對美國國家安全是「不能接受的風險」，問題是承諾83億美元協助電訊商更換設備的資助，國會迄今僅批出19億美元。

技術上，FCC需要重新引入《網絡中立法》，它本身用來規範網絡服務供應商對所有客戶「一視同仁」，現正進行公眾諮詢，內容除了賦予FCC進一步「趕絕」華為和中興，亦尋求讓FCC以國家安全為由，限制網絡服務供應商與個別企業簽訂流量交換協議，藉此抗擊威脅國家安全的實體。