著名大鱷估30年期美債利率突破5厘

美國國債捱沽而導致孳息率走強之際，聯儲局主席鮑威爾出席活動時的言論亦「冇料到」，避談一切有關貨幣政策的具體事宜。相反，華爾衝大鱷們頻頻就債息進一步上升發出警號，著名對沖基金大鱷阿克曼（Bill Ackman）坦言，就算30年期美債孳息率升穿5厘，也不會感到意外；「鱷王」達利奧（Ray Dalio）則警告，美國將爆發債務危機。

達利奧憂爆債務危機 阿克曼指出，除了30年債息可能升穿5厘外，10年期債息也可能會升至「接近5厘」，原因是不相信聯儲局有能力在當前的利率水平，讓通脹回落至2%的政策目標。他解釋指，能源價格高企、經濟依然強勁等，都會令通脹率保持在相對高位。另外，他在看升長期美債的孳息率之餘，也認為30年期美債不值得投資，因為就算鎖定現時相對較高的利率，通脹也會蠶食回報。

達利奧又再重申其看淡美國的觀點，認為美國債務水平甚高，加上經濟增長可能會明顯放緩，故債務或會爆煲，而爆煲的時間是取決於美債的供應與需求，又指自己正密切關注情況。

美物價升溫 道指高開 美股3大指數周五早段全線向好，道指曾升227點，報33,893點，標指曾升33點，報4,333點；以科技股為主的納指升181點，報13,382點。

另外，美國8月個人消費開支（PCE）物價指數按年升3.5%，符合預期，升幅較7月高0.2個百分點；撇除食品及能源後的核心物價按年升3.9%，符合預期。8月美國居民個人收入按月增長0.4%，個人開支亦按月增長0.4%。

企業消息方面，科網巨頭微軟據報曾經討論把其研發的網絡搜尋引擎Bing，出售予蘋果公司（Apple Inc.），惟雙方於2020年進行了初步商談後未有任何確實結果。微軟股價曾升1.72%，Apple則升1.17%。

美國汽車工人聯合會（UAW）為爭取行業加薪而進行的罷工繼續擾攘。外媒指UAW最新尋求不少於30%的加薪，比之前要求40%有所軟化，惟勞資雙方的談判仍在繼續。