Nike料毛利率改善 股價早段漲10%

運動服裝及用具品牌Nike公布截至8月底止一季業績，期內收入按年升1.98%至129.39億美元，惟純利按年倒退1.22%至14.5億美元。雖然增長勢頭一般，但市場似乎已消化多數壞消息，加上管理層預期本季度公司毛利率將按年改善一個百分點，消息刺激Nike股價於周五早段曾升10.97%。

庫存減 加價轉嫁成本 作為全球著名的服裝品牌，Nike與多數同業一樣此前曾經面臨庫存增加的挑戰。財務總監弗蘭德（Matt Friend）表示，目前公司的庫存金額已較一年前減少約10%，連同批發經銷商的整體庫存也有雙位數的降幅，故對市場健康情況抱有信心。

就業績數據來看，Nike上財季的毛利率按年減少0.1個百分點至44.2%。該公司指，更高的產品成本、約0.9個百分點的匯率負面衝擊，幾乎「全部被定價策略所抵銷」。換言之，Nike已成功靠加價將大部分增加的成本轉嫁予消費者。

他又表示，本財季是「把銷售營運控制在更嚴格水平的最後一季」，下半年海運成本降低開始產生更大影響，產品成本、匯率所帶來的不利因素將會減弱，估計接下來這些因素將會推動利潤率不斷擴大。

看好內地中長期機遇 就地區而言，Nike於北美的收入按固定匯率計按年下跌1%，惟歐洲增長6%，大中華地區更增長12%。即使按實際匯率計，大中華區收入增長仍達到5%。

行政總裁多納霍（John Donahoe）表示，對於公司在中國的市場地位「感覺良好」；又指中國的運動風氣重燃，中國市場的庫存較其他地區快回復正常，看好中國未來數季及中長期的機遇。

弗蘭德則指出，對於在大中華市場實現更高盈利能力有信心，特別是該市場增長強勁，並且公司正在降低大中華區供應鏈的成本。不過，他提到該地區的表現因為匯率的不利因素而受到挑戰，主要由於美元升值所致。