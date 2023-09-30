日債息衝高 央行急干預

每百Yen兌港元曾彈上5.24 日本10年期國債孳息率周五早上曾觸及0.778厘的10年高位，迫使日本央行在昨日中秋正日出手，緊急買債遏抑債息升勢，且操作跟上月相似，照舊買入規模3,000億日圓（約165億港元）、屬期限5至10年的債券。隨着央行入市干預，10年期債息一度回落至0.759厘，連帶日圓匯價都顯著轉強，兌每美元曾見148.53，折合每百日圓兌港元回升至5.24水平。

惟要留意的是，在「債息升、債價跌」的定律下，有指日本國債出現20多年來最嚴重的季度拋售。數據顯示，截至本周四，日本國債價格第三季下跌3%，為1998年以來最大跌幅，至於日本以外的全球政府債券也在同一時間下跌4.6%，為一年最大跌幅。

10年期債息料見1.25厘 三菱UFJ摩根士丹利證券固定收益策略師鶴田啟介認為，今季日本債券的表現顯著惡化，再度表明公共部門對市場影響巨大，又料加劇市場對日本央行明年結束負利率的可能，而日本央行將在債券市場佔有主導地位。

美國銀行則預期，日本央行將在明年1月終止負利率政策和孳息曲線控制（YCC），並預計10年期國債孳息率將在明年底升至1.25厘。

東京9月核心物價降溫 不過，日本政府最新公布的東京地區9月整體消費者物價指數（CPI）數據，卻支持了日本央行早前認為當地通脹將進一步降溫的觀點。由於燃料成本下降，東京核心通脹升幅連續3個月放緩，9月按年升幅為2.8%，而扣除新鮮食品，但包括燃料成本的核心CPI升2.5%，略低過市場預期的升2.6%。至於扣除食品與能源後的雙核心CPI，則按年上升3.8%。

在全球需求疲弱及內地經濟放緩影響下，8月工廠產出表現持平；另8月零售銷售按年增長7%，是連續第18個月實現增長，升幅高過市場預期的6.6%。另經季節調整，日本8月失業率繼續高企於2.7%，與7月一樣，市場原先預期微跌至2.6%。

日本經濟再生擔當大臣新藤義孝最新表示，當地經濟已經告別通縮狀態，但強調政策制訂者在宣布徹底結束通縮前，必須密切注意產出缺口及勞動力成本等關鍵數據，又指政府正努力在2026年3月止的財政年度前實現基本預算平衡。

日股季跌4% 一年首次 另邊廂，日本股市在今季最後一個交易日表現向下，日經平均指數昨收跌14.9點或0.05%，報31,857點；日本東證指數（TOPIX）跌22點或0.94%，報2,323點。總結第三季，日經平均指數跌幅逾4%，是自去年第三季以來的首次出現季度跌幅。