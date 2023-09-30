由掏糞工變首富 傳奇發迹史黯然落幕
中國恒大(03333)由一家年銷售額逾5,000億元（人民幣‧下同）、年賺逾370億元，高峰時同系公司總市值合共超過1.3萬億元的超大型房地產企業，變成如今孭債逾兩萬億元，發展項目停擺、債務重組遇阻、公司主席許家印近日更因涉嫌違法而被採取強制措施，據聞被抓時更被戴上手銬腳鐐的潦倒模樣，意味其於2017年以2,900億元身家超越馬化騰及馬雲成「中國首富」、2018年因一年捐錢42億元成「中國首善」的傳奇發迹史終於落幕，接下來是公司要變賣家當償債，甚至破產收場，是典型「有咁耐風流，有咁耐折墮」的下場！
擬2.5億售豪華遊艇Event
為籌錢還債，恒大今年較早時以一億美元出售一架波音私人飛機，最新又以約3,200萬美元（約2.5億港元）出售一艘長60米的超級豪華遊艇Event，該遊艇2021年的估值高達3.5億港元。
由掏糞工出身，一度成為中國首富的許家印，去年底曾傳出跳樓不果，今年曾現身公司場合，並強調要繼續保交樓，如今突被當局採取「強制行動」，市傳與其試圖調走公司資產有關。事緣早在前年9月，恒大內部已傳出許家印夫婦離婚的消息。到今年8月，恒大公告不再列丁玉梅為「許家印的配偶」，最新消息更指，許與丁進行「技術性離婚」，目的是將數百億元的恒大分紅轉移至海外。當丁知道有內房企業家因許家印而被限制出境後就隨即離港，連同許的次子許騰鶴據報已被當局帶走，許家印「家散」幾乎已成定局。
目前，恒大的困境在於融資渠道幾乎被封殺、資金斷裂無法落實保交樓、一旦許家印的調查牽涉公司，債務重組需時可能比原先更漫長，債務重組成功的機會率正在下降。更令人擔心的是，恒大事件若朝破產方向發展，對其他仍在積極尋求重組債務的內房企業是一個重大打擊，會否引發骨牌效應，仍有待觀察。
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