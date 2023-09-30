由掏糞工變首富 傳奇發迹史黯然落幕

由掏糞工出身，一度成為中國首富的許家印，去年底曾傳出跳樓不果，今年曾現身公司場合，並強調要繼續保交樓，如今突被當局採取「強制行動」，市傳與其試圖調走公司資產有關。事緣早在前年9月，恒大內部已傳出許家印夫婦離婚的消息。到今年8月，恒大公告不再列丁玉梅為「許家印的配偶」，最新消息更指，許與丁進行「技術性離婚」，目的是將數百億元的恒大分紅轉移至海外。當丁知道有內房企業家因許家印而被限制出境後就隨即離港，連同許的次子許騰鶴據報已被當局帶走，許家印「家散」幾乎已成定局。