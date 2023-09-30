恒大數百億分紅傳被捲走

恒大地產2785億境內債未償 單計境內債，正被立案調查的恒大旗下附屬旗艦恒大地產就債台高築，截至8月底止，涉及未能清償的到期債務累計約2,785.32億元（人民幣‧下同），恒大地產逾期商票累計則約2,067.77億元，比7月底並沒有多大的改善；有關恒大地產被執行凍結的子企及參股公司股權，在8月期間更新增至68宗，較一個月前急增23.63%或13宗，涉及金額規模更未再披露，可見債泡危機仍在發酵。

境外前妻丁玉梅此時的去向卻始終成謎。自8月中，恒大先後發出通告，包括形容丁玉梅為獨立第三方、並非一如以往的許家印配偶；根據美國法典第15章向美國法院申請破產保護，要求承認香港和英屬維爾京群島（BVI）法律體系下的境外債重組協議安排之後，隨即引來資產轉移至獨立第三方的推測。

擬借丁玉梅轉移資產到海外 綜合內媒報道，丁玉梅一方面透過離婚，有機會撇清與許家印在多項公司財務上簽署的個人連帶擔保責任，即從恒大債務泥潭中脫身；另一方面，據內媒引述分析指，在恒大累計900多億元的分紅中，一直由許家印、丁玉梅分別100%控制的BVI和開曼群島的離岸公司，透過恒大拿到大部分分紅，並早已在出事前轉移到境外，在破產保護和離婚的雙重光環下，無論是內地法律還是美國法律都不會輕易強制執行丁玉梅手中的資產。但有分析提醒，丁玉梅仍要對離婚前的共同債務負責。而許家長子許智健據報則早已遠離是非地，手握一個家族信託基金，金額涉23億元。

債權人獲悉境外債恢復交易 由於近日曝光被帶走的恒大系核心成員，包括曾主導恒大財富工作的許家印次子許騰鶴、負責恒大系資金運作的恒大前首席財務官潘大榮等，故事件或涉及恒大人壽及恒大財富非法集資。

隨着恒大作為實控人的許家印被依法採取強制措施，不少債權人擔憂恒大境外債重組下一步的走向。恒大境外相關債權人對內媒透露，之前參加建議重組的債均不能交易，但日前收到通知已可恢復交易，未知是否意味重組方案已失效，還是存在條款調整、重啟談判的可能性。

內地官媒前總編輯、特約評論員胡錫進亦有留意恒大事件，於社交平台指，許家印和恒大最終結局如何還需子彈繼續飛一會兒，但他相信，不會出現恒大一旦破產，所有項目損失全都轉嫁到已付款買樓的業主頭上的一幕。

如果恒大走到破產清算，或將一個爛攤子重組到其他責任實體的名下，許家印本人肯定難辭其咎，他有可能會使用法律武器進行自我保護，但給社會造成這麼大的損失，許不應試圖「金蟬脫殼」。然而，昨日網絡流傳了一張疑似許家印在內地急症室躺在病床上的照片，暫未知其真偽。

外界揣測許家印備多招保資產