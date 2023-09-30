新世界去年核心多賺21% 促減辣釋購買力
隨着售樓收益入帳和投資物業漸入軌道，香港藍籌發展商新世界發展(00017)在截至今年6月底止的全年度，綜合收入按年升39.58%至952.13億元；撇除淨財務成本、稅金、知識產權公允價值變動及其他非現金或特殊項目前收益的核心盈利為110.11億元，升約21%。執行副主席兼行政總裁鄭志剛認為，本港樓市適當「減辣」可釋放購買力。
管理層在業績會多次強調，集團最壞時間已過，明年逐步進入收成期。同期列帳的股東應佔溢利跌約兩成七至9億元，每股盈利0.39元，派末期息每股0.3元，全年股息0.76元。另設有條件特別股息每股1.59元，涉及集團6月時公布出售旗下新創建(00659)予母公司周大福企業，需要獲得股東通過後派發。
明年推6盤涉3千伙
上年度收入大升，主要由於香港的物業發展收入按年上升1.86倍至167.54億元所帶動。鄭志剛表示，目前樓市由用家主導，對息口敏感，但個別位於市區的新盤在發展商提供優惠後銷情好。集團明年3月起會分階段推6個新盤，屬市區地段，可提供約3,000伙供應。
至於沙田大圍站上蓋柏傲莊單位的重售安排，則需要跟業主港鐵公司(00066)商討。
鄭認同樓市現時情況與政府當年引入「辣招」時完全不同，故希望政策能因應市場變化而分階段「減辣」，幫助想上車市民和小家庭減輕財務負擔。而要住滿7年才能退回部分印花稅的「高才通」等計劃，亦有優化的空間以釋放購買力，有助帶動經濟和社會氣氛。
集團早前接納一幅粉嶺北用地的補地價後，鄭表示，正進行大規模農地轉換，現時有7幅農地，目標是4年內陸續轉換撥入土儲，總樓面面積共300萬方呎，加上中長期改劃目標，總樓面共有1,300萬方呎。
資本開支將大削37%
他解釋最壞時間已過，是因為多個大型投資項目例如機場11 SKIES等，均進入最後工程階段，未來可逐步帶來龐大租金收益。本財年的資本開支將大幅減少逾三成七至低於150億元，集團目標於2026年經常性收益及物業發展收益各佔一半。而類似出售新創建來釋放業務價值的企業行動將會陸續有來，他強調集團財務穩健，會回購部分債券。
同系公司新創建於同期股東應佔溢利升27.72%，至20.26億元，每股盈利0.55元，派末期息每股0.31元。
管理層表示，新創建的業務組合優化已大致完成，而道路、建築（不包括持有惠記的權益）、保險、物流及設施管理4大經營業務，將被視為未來的重點。儘管短期整體經濟復甦情況不平衡，但預期內地經濟長遠可持續增長。
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