新世界去年核心多賺21% 促減辣釋購買力

明年推6盤涉3千伙 上年度收入大升，主要由於香港的物業發展收入按年上升1.86倍至167.54億元所帶動。鄭志剛表示，目前樓市由用家主導，對息口敏感，但個別位於市區的新盤在發展商提供優惠後銷情好。集團明年3月起會分階段推6個新盤，屬市區地段，可提供約3,000伙供應。

鄭認同樓市現時情況與政府當年引入「辣招」時完全不同，故希望政策能因應市場變化而分階段「減辣」，幫助想上車市民和小家庭減輕財務負擔。而要住滿7年才能退回部分印花稅的「高才通」等計劃，亦有優化的空間以釋放購買力，有助帶動經濟和社會氣氛。

集團早前接納一幅粉嶺北用地的補地價後，鄭表示，正進行大規模農地轉換，現時有7幅農地，目標是4年內陸續轉換撥入土儲，總樓面面積共300萬方呎，加上中長期改劃目標，總樓面共有1,300萬方呎。

資本開支將大削37% 他解釋最壞時間已過，是因為多個大型投資項目例如機場11 SKIES等，均進入最後工程階段，未來可逐步帶來龐大租金收益。本財年的資本開支將大幅減少逾三成七至低於150億元，集團目標於2026年經常性收益及物業發展收益各佔一半。而類似出售新創建來釋放業務價值的企業行動將會陸續有來，他強調集團財務穩健，會回購部分債券。

同系公司新創建於同期股東應佔溢利升27.72%，至20.26億元，每股盈利0.55元，派末期息每股0.31元。

管理層表示，新創建的業務組合優化已大致完成，而道路、建築（不包括持有惠記的權益）、保險、物流及設施管理4大經營業務，將被視為未來的重點。儘管短期整體經濟復甦情況不平衡，但預期內地經濟長遠可持續增長。