港貸款墊款額首8月下滑1.7%

本港經濟仍未許樂觀，融資需求偏弱。香港金融管理局公布，8月份本港貸款與墊款總額下跌0.3%，其中在本港使用的貸款跌0.2%，境外使用的則跌0.5%。首8個月累計，貸款與墊款總額則跌1.7%。

就本港使用的貸款而言，主要是被貿易拖低，「供香港有形貿易」及「香港境外商品貿易融資」兩項，首8個月累計按年跌超過20%，但兩者佔比僅約5%，其餘用途雖然可稱為呆滯，但大致穩定，僅跌0.2%。要留意的是，已有藍籌公司表明，鑑於內地融資成本正在下降，跟香港的情況相反，而且業務又多在內地，乾脆增加在內地融資的比例，改善貸款結構。

上月轉按金額飆86% 同月新批出的按揭貸款卻「逆市」上升26.9%至356億元，主要是二手樓升7.6%至144億元之際，轉按更飆86.9%至166億元，完美抵銷一手樓跌19.8%的影響。新申請按揭貸款個案按月升6.6%至8,617宗，連跌兩個月後回升。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指出，8月份轉按佔新批按揭宗數進一步升至47.7%，創2003年以來有紀錄新高，相信是因為放寬按揭成數措施，以及銀行現金回贈一直創新高等，增加轉按誘因。

新批按揭宗數7年新低 不過，首8個月累計，新批出按揭貸款額按年跌13.6%，宗數按年跌10.9%，分別是接近6年及接近7年的新低。港銀本月紛紛上調H按封頂息，並且收緊回贈等，已令樓市大受困擾，不但二手交投疲弱，一手交投有所放緩，轉按誘因亦將驟減，預期下季按揭數據表現會有所減弱。

金管局同時公布，8月份認可機構的存款總額上升0.6%，連升3個月，其中港元及外幣存款上升0.4%及0.8%，去年底以來亦分別上升2%及1.9%。8月底人民幣存款總額為9,625億元人民幣，按月升6%，主要反映企業資金流動。