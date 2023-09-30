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港股年內冧10% 蒸發3萬億

恒指昨日雖然做好，惟累計已連跌兩季。（中新社圖片） 恒指昨日雖然做好，惟累計已連跌兩季。（中新社圖片）
恒指昨日雖然做好，惟累計已連跌兩季。（中新社圖片）
季結日乾升 交投4個月最靜 全季挫逾半成
港股於第三季季結日出現基金粉飾櫥窗效應！恒生指數昨日一度抽高562點或3.23%，惟內地假期「北水」缺席及長假期前氣氛淡靜，單日成交額按日少15.6%，至677.16億元，是今年5月3日以來最低，「乾升」格局明顯。總結第三季，恒指插1,106點或5.85%，連跌兩季，全周挫247點或1.37%，連跌4周。首3季計更累失1,971點，跌幅約10%，市值蒸發逾3.5萬億元。
恒生指數昨日高開111點後持續攀升，午後高見17,935點，惟尾市有獲利回吐，收市最終報17,809點，升436點或2.51%。國企指數收報6,148點，升157點或2.63%；科技指數收報3,920點，升142點或3.77%。
阿里健康單日飆一成
新經濟股做好，小米集團(01810)漲近5.3%；美團(03690)、京東集團(09618)及阿里巴巴(09988)收市漲逾3%；騰訊控股(00700)收復300元關，收報306.2元，升2.95%。網上醫療平台受追捧，阿里健康(00241)及京東健康(06618)分別飆10.65%及7.83%，是兩隻表現最佳藍籌。
市場憧憬樓市政策減辣，本地地產股跑出，恒基地產(00012)、新鴻基地產(00016)及信和置業(00083)齊升超過4%；長實集團(01113)揚3.12%；收租股領展(00823)亦升3.92%。
券商薦新地 上望127元
中資券商交銀國際發表報告指出，市場普遍憧憬《施政報告》或會減辣，認為新地的表現將優於大市，因為其擁有充足的定位中端市場的可售貨源，以及針對中高端消費者的優質商場，可受惠於零售復甦，並予「買入」評級及目標價127.6元。
石油股偏軟，中國石油股份(00857)無升跌；中國海洋石油(00883)及中國石油化工股份(00386)分別跌0.14%及0.23%。
回顧第三季，表現最好的3隻藍籌分別是中海油、藥明生物(02269)及中國聯通(00762)；表現最差則是新奧能源(02688)、信義光能(00968)及舜宇光學科技(02382)。
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，大市適逢季結日及暫停北水，交投更淡靜。目前港股最大問題就是資金處於被動狀態，加上市場觀望內地經濟增長減慢情況能否在第四季改善，以及內房債務重組問題均左右大市表現。
專家估恒指下試萬七
他指出，港股短期難擺脫尋底格局，雖然偶有反彈，但整體市況較弱，有機會下試17,000點關口；至於板塊方面，中資電訊股、中資石油股及滙豐控股(00005)表現較為穩定，投資者可選擇股息率7至8厘、市盈率約5倍的股份。
恒指年內表現偏軟恒指年內表現偏軟
恒指年內表現偏軟
第三季5大升跌幅藍籌股第三季5大升跌幅藍籌股
第三季5大升跌幅藍籌股
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