港股年內冧10% 蒸發3萬億

季結日乾升 交投4個月最靜 全季挫逾半成 港股於第三季季結日出現基金粉飾櫥窗效應！恒生指數昨日一度抽高562點或3.23%，惟內地假期「北水」缺席及長假期前氣氛淡靜，單日成交額按日少15.6%，至677.16億元，是今年5月3日以來最低，「乾升」格局明顯。總結第三季，恒指插1,106點或5.85%，連跌兩季，全周挫247點或1.37%，連跌4周。首3季計更累失1,971點，跌幅約10%，市值蒸發逾3.5萬億元。

恒生指數昨日高開111點後持續攀升，午後高見17,935點，惟尾市有獲利回吐，收市最終報17,809點，升436點或2.51%。國企指數收報6,148點，升157點或2.63%；科技指數收報3,920點，升142點或3.77%。

券商薦新地 上望127元 中資券商交銀國際發表報告指出，市場普遍憧憬《施政報告》或會減辣，認為新地的表現將優於大市，因為其擁有充足的定位中端市場的可售貨源，以及針對中高端消費者的優質商場，可受惠於零售復甦，並予「買入」評級及目標價127.6元。

亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，大市適逢季結日及暫停北水，交投更淡靜。目前港股最大問題就是資金處於被動狀態，加上市場觀望內地經濟增長減慢情況能否在第四季改善，以及內房債務重組問題均左右大市表現。

恒指年內表現偏軟 第三季5大升跌幅藍籌股