板塊分析：華車企不斷強化發展策略

中汽協的數據顯示，內地汽車行業在促消費政策及車企提供優惠促銷下，整體買車需求持續釋放，8月份內地的汽車產銷分別按年增長7.5%及8.4%，至257.5萬輛及258.2萬輛，首8個月的汽車產銷分別按年上升7.4%及8%，至1,822.5萬輛及1,821萬輛。由於進入「金九銀十」的旺季，加上各大車企不斷推出新款車型，料有助推動汽車銷情進一步增長。

新能源汽車方面，8月產銷分別按年增加22%及27%，至84.3萬輛及84.6萬輛，市佔率達32.8%，而首8個月的新能源車產銷分別按年增36.9%及39.2%，至543.4萬輛及537.4萬輛，市佔率達29.5%。出口方面，8月汽車出口按年升32.1%至40.8萬輛，首8個月亦按年升61.9%至294.1萬輛。

提升新能源車海外銷售 此外，汽車諮詢公司Inovev的數據顯示，今年在歐洲銷售的電動車中，內地品牌佔比達8%，較過去兩年持續提升，反映內地汽車品牌企業正加快走出去，並有機會以較低的價格與歐洲本土品牌汽車競爭。

綜觀近日內地車企的發展策略，各大品牌車企正逐漸調整銷售渠道，並尋求戰略合作以進入不同市場及推出更多不同類型的汽車以滿足市場需求。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股票）