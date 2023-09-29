板塊分析：華車企不斷強化發展策略
中汽協的數據顯示，內地汽車行業在促消費政策及車企提供優惠促銷下，整體買車需求持續釋放，8月份內地的汽車產銷分別按年增長7.5%及8.4%，至257.5萬輛及258.2萬輛，首8個月的汽車產銷分別按年上升7.4%及8%，至1,822.5萬輛及1,821萬輛。由於進入「金九銀十」的旺季，加上各大車企不斷推出新款車型，料有助推動汽車銷情進一步增長。
新能源汽車方面，8月產銷分別按年增加22%及27%，至84.3萬輛及84.6萬輛，市佔率達32.8%，而首8個月的新能源車產銷分別按年增36.9%及39.2%，至543.4萬輛及537.4萬輛，市佔率達29.5%。出口方面，8月汽車出口按年升32.1%至40.8萬輛，首8個月亦按年升61.9%至294.1萬輛。
提升新能源車海外銷售
此外，汽車諮詢公司Inovev的數據顯示，今年在歐洲銷售的電動車中，內地品牌佔比達8%，較過去兩年持續提升，反映內地汽車品牌企業正加快走出去，並有機會以較低的價格與歐洲本土品牌汽車競爭。
吉利汽車(00175)亦持續豐富海外市場的產品，領克09於亞太市場開啟交付，而首批運送至荷蘭的歐版極氪001亦正式啟航，為極氪車型首次向國際市場輸出，反映加快極氪於全球發展的里程。
藉戰略合作開拓新領域
小鵬亦與滴滴作出戰略合作，小鵬以58.4億元收購滴滴智慧汽車開發業務資產，而收購價以增發股份形式完成，即滴滴將可獲得小鵬股份，雙方將會共同研發一款A級智能電動車。由此可見，小鵬正尋求不同的合作夥伴，以提升研發及銷售能力。至於理想汽車(02015)，正籌備進軍自動駕駛卡車領域。
綜觀近日內地車企的發展策略，各大品牌車企正逐漸調整銷售渠道，並尋求戰略合作以進入不同市場及推出更多不同類型的汽車以滿足市場需求。
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