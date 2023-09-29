券商點股：中聯重科海外業務增長勁
港股昨日再創今年新低，重磅科網股普遍受壓。個別股份在弱市中有逆市表現，中聯重科(01157)中期業績不俗，當中正加速海外市場發展，股息率達8厘，估值也不昂貴，技術走勢有望反覆向上，短線可關注。
中聯重科定位高質量發展，以加速向數碼化、智能化、綠色化轉型升級為戰略，並加快新興板塊業務發展，深化拓展海外市場為增長動力，而其混凝土機械、工程起重機械、建築起重機械3大產品，市場地位正穩固提升。
上半年業務表現方面，雖然發達經濟體經濟增速放緩，但新興市場和發展中經濟體仍保持穩定增長。受基建和房地產等領域項目開工下降及資金面緊張影響，內地工程機械行業市場需求持續下行，但降幅逐步收窄，海外市場需求卻持續增加。中期收入為240.75億元（人民幣‧下同），按年增加13.03%，股東淨利潤20.56億元，按年升18.43%。
當中業績亮點為海外業務強勁增長，按年增長110%。阿聯酋、沙特阿拉伯、土耳其、俄羅斯、哈薩克、巴西等重點國家本地化發展戰略成效顯著，銷售業績按年增長超過200%，管理層預計2023年可實現100%按年增長至180億元。
分拆助釋放價值
此外，該企7月公布分拆高空作業機械業務，已獲深圳證券交易所接納受理，進一步釋放企業價值。集團放榜後股價向好，反映市場對其全年業績具信心，下半年內地銷售額按年減幅將收窄，可帶動盈利復甦。今年以來，該企股價累升逾15%，跑贏大市，現價預測市盈率10倍，股息率近8厘，估值不昂貴，建議可於4.15港元吸納，上望阻力位4.8港元，支持位3.7港元。
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