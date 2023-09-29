券商點股：中聯重科海外業務增長勁

上半年業務表現方面，雖然發達經濟體經濟增速放緩，但新興市場和發展中經濟體仍保持穩定增長。受基建和房地產等領域項目開工下降及資金面緊張影響，內地工程機械行業市場需求持續下行，但降幅逐步收窄，海外市場需求卻持續增加。中期收入為240.75億元（人民幣‧下同），按年增加13.03%，股東淨利潤20.56億元，按年升18.43%。

分拆助釋放價值

此外，該企7月公布分拆高空作業機械業務，已獲深圳證券交易所接納受理，進一步釋放企業價值。集團放榜後股價向好，反映市場對其全年業績具信心，下半年內地銷售額按年減幅將收窄，可帶動盈利復甦。今年以來，該企股價累升逾15%，跑贏大市，現價預測市盈率10倍，股息率近8厘，估值不昂貴，建議可於4.15港元吸納，上望阻力位4.8港元，支持位3.7港元。