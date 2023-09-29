東涌東站一期招意向 估值15億

整項東涌東站物業發展，坐落於東涌市地段第53號，位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期發展，提供購物、社區設施及公共交通交匯處配套。

是次推出的第一期，位於整個地盤的東南部分，住宅樓面面積約69.59萬方呎，另設約8.75萬方呎商場樓面。以上述住宅面積推算，預計可提供約800至1,000個單位，相信有關供應將納入下季賣地計劃。

市場憂具流標風險 萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明認為，項目位於新發展區，東涌東站本身遠離市中心，要依靠區內的商業配套，需要時間發展。估計最終入標的發展商，出價都會偏向保守，項目料有流標風險。

綜合市場資訊，以項目總樓面計算，預計每方呎樓面地價約2,000至4,000元，估值最高約31.3億元。