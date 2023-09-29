二手減價：灝景灣兩房險守7球 返7年前價

二手樓價時光倒流，近期要跌返7年前價位才有望現承接。青衣指標屋苑灝景灣兩房單位劈價150萬元後售出，成交價僅守「7球」，屬約2016年時水平。

美聯許奕俊表示，上述灝景灣8座中層F室，實用面積約498方呎，望內園景，叫價850萬元，原業主為加快套現，減價後獲首置客承接，呎價約14,056元，重返同類型單位約7年前水平。

新元朗中心每呎僅$11499 元朗全區9月暫錄約45宗二手買賣。中原王勤學指，息口走勢未明，樓市弱勢持續，新元朗中心1座高層E室，實用面積約639方呎，累減35.2萬元，僅以734.8萬元成交，呎價約11,499元，回到同類型單位2016年價位。

屯門細價樓跌得更急。市場消息透露，利寶大廈低層A室，實用面積約266方呎，劈價57萬元，僅售263萬元，呎價約9,887元，跌穿2017年底購入價，帳面貶值約16%。資料顯示，是次做價亦貼近同面積單位於2016年時的成交價。

東堤灣畔兩月跌價8.8% 東涌交投同樣淡靜。美聯吳楚興稱，東堤灣畔9座中層套三房海景戶，實用面積約813方呎，減價102萬元，售898萬元，呎價約11,046元，約兩個月跌價約8.8%，跌返2017年價。

此外，啟德本月暫錄約5宗二手買賣，全部損手。消息稱，OASIS KAI TAK的3座一個單位以1,008萬元沽，呎價約20,405元，約4年帳蝕逾50萬元。天寰3座一個單位早前亦以1,266萬元售出，呎價約19,781元，約6年帳面貶值逾70萬元。

香港置業劉浩勤表示，將軍澳日出康城MONTARA第2A座中層D室一房戶，放盤數日，即減50萬元，以568萬元成交，呎價約15,647元，逾4年帳蝕約39.2萬元。

此外，中原報告選取2016至2020年首次推出的一手私人住宅新盤作統計，整體合共售出76,405個單位，其中約9.2%錄得二手轉售，當中三房或以上單位轉讓蝕讓比例約30.9%最高，而港島區該類單位蝕售比例佔近七成，為各區最多。