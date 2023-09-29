啟德新商場試業之際，區內全新盤趁勢起動推盤攻勢。由3間發展商合作、位於啟德海灣半島的啟德海灣，計劃10月初上載樓書，目標於月內開售項目第1期。發展商昨率先披露戶型分布，主打的兩房單位佔逾五成。

他指出，樓盤的展銷廳及示範單位已準備就緒，將以市價推售，按市民的負擔能力定價，而非純粹參考項目成本。而目前息口已經喘定，相信市況將持續好轉，是推盤好時機，期望該盤能夠「撻着」樓市。他又建議政府調整買家印花稅及扣減從價印花稅。