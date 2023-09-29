九龍新盤將上樓書
啟德海灣第1期擬10月開售 兩房佔逾半
啟德新商場試業之際，區內全新盤趁勢起動推盤攻勢。由3間發展商合作、位於啟德海灣半島的啟德海灣，計劃10月初上載樓書，目標於月內開售項目第1期。發展商昨率先披露戶型分布，主打的兩房單位佔逾五成。
預告以市價推盤
他指出，樓盤的展銷廳及示範單位已準備就緒，將以市價推售，按市民的負擔能力定價，而非純粹參考項目成本。而目前息口已經喘定，相信市況將持續好轉，是推盤好時機，期望該盤能夠「撻着」樓市。他又建議政府調整買家印花稅及扣減從價印花稅。
該公司市場策劃助理總經理（香港地產）吳秀賢稱，項目主打兩房，區內多項大型商業項目陸續落成，包括昨日起試業的商場AIRSIDE。項目第1期預計關鍵日期為2025年3月31日，即樓花期長約18個月。
澐璟賣1.6億冠啟德
同時，區內有豪宅盤錄雙破頂成交。華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，昨以逾1.67億元連車位售出8座38樓A室頂層特色戶，單位實用面積2,729方呎，四房三套間隔，連467方呎天台及77方呎平台，設私人電梯大堂，成交呎價逾61,354元為跑道區新高，成交價屬全個啟德區新紀錄。發展商指，項目至今累售100伙，套現逾51億元。
維港滙Ｉ四房4538萬沽
臨海新盤交投持續，信和置業(00083)等4大發展商的西南九龍維港滙，昨售出I期的第1座16樓A室，屬實用面積1,385方呎四房戶，成交價4,538萬元，呎價約32,765元。該盤聯同中原推出置業優惠，昨起至10月31日，經該行購入維港滙系列的首5名三房至四房買家，可獲贈價值一萬元餐飲禮券。
信置、嘉華及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，以633.3萬元沽3A座31樓C室一房戶，呎價約18,626元。
海盈山成交呎價逾3.3萬
新鴻基地產(00016)的天水圍Wetland Seasons Bay第1期，招標賣出別墅WV9的地下B室，成交價逾1,576萬元，呎價約14,059元。
GREENWICH推置業優惠
恒基地產(00012)的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，夥同美聯物業推出置業優惠。恒基物業代理營業（一）部副總經理鄧鳳賢稱，項目將舉辦導賞團。
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