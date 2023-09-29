●按揭證券公司上半年扭虧為盈，稅後盈利10.41億元，因年金業務來自外匯基金的投資收入增加，毋須撥備，加上物業價格反彈，有助安老按揭計劃的保險業務。若撇除年金公司及安老按揭計劃保險業績的影響，按證公司上半年經調整稅後盈利3.65億元，按年升2.5%，但成本對收入比率升2.6個百分點至26.6%。期內購入12億元貸款資產，按年減少約54%；新取用貸款額升逾1%至514億元，74%用於二手市場。截至6月底，貸款組合未償還本金餘額1,063億元，較去年底升4.6%；未贖回已發行債務證券1,555億元，較去年底升約19%。