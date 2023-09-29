簡訊一覽
●舜宇光學(02382)宣布，集團及其他認購人（即螞蟻集團、杭金數科等）將向重慶螞蟻消費金融分別注資2.7億元人民幣及42.3億元人民幣。完成後，舜宇於目標公司持股維持6%，為第3大股東；又指認購事項是長期投資，可能為集團帶來相對較好的財務回報。
●太古地產(01972)將再度與陸家嘴集團合作，雙方簽訂股權轉讓協議，太地以總價97.0997億元人民幣收購持有洋涇地塊及前灘21號地塊的兩間公司股權。太地將持有這兩個項目各40%的權益，將是公司在內地的第9及第10個大型發展項目。兩地塊可建面積約100萬方米，將發展為兼具零售、辦公及高端住宅等多用途的大型綜合項目。
●新世界百貨(00825)截至今年6月底止全年度收益按年降23.3%至14.83億元，虧損收窄33.62%至3.2億元，不派股息。年度的同店銷售收縮10.2%，按年收窄11.1個百分點；商品銷售毛利率為12.7%，按年少0.9個百分點。
●內地製造的C919大型客機全球首發用戶東方航空(00607)再次與中國商飛簽署購機協議，在2021年訂購首批5架的基礎上，再訂購100架C919大型客機，東航成為目前該客機的全球最大用戶。
●按揭證券公司上半年扭虧為盈，稅後盈利10.41億元，因年金業務來自外匯基金的投資收入增加，毋須撥備，加上物業價格反彈，有助安老按揭計劃的保險業務。若撇除年金公司及安老按揭計劃保險業績的影響，按證公司上半年經調整稅後盈利3.65億元，按年升2.5%，但成本對收入比率升2.6個百分點至26.6%。期內購入12億元貸款資產，按年減少約54%；新取用貸款額升逾1%至514億元，74%用於二手市場。截至6月底，貸款組合未償還本金餘額1,063億元，較去年底升4.6%；未贖回已發行債務證券1,555億元，較去年底升約19%。
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