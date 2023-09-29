日股逾一個月低 圓匯恐弱見5港元

日經平均指數延續連日跌勢，周四曾狂瀉近700點，全日收跌499點或1.54%，挫至31,872點，失守32,000點大關，為逾一個月來收市新低，與日圓匯價雙雙陷入弱勢。有「日圓先生」之稱的日本前財務省官員榊原英資表示，若圓匯觸及150水平，日本政府可能再次干預匯市，但令官員更憂慮的是，圓匯恐低見155，即每百日圓兌5港元。

日圓兌每美元走勢近日不斷受壓，昨續徘徊近150重要關口的11個月低位。榊原英資認為，日本在等待美國聯儲局調整貨幣政策方向的同時，會試圖托匯，讓經濟安然渡過日圓疲弱的局面。日本政府在去年9月及10月圓匯分別貶至146及152的時候曾出手，他續指，若日本再度入市，可能斥相若甚至更多資金，否則在政府仍選擇按兵不動情況下，日圓可能逼近160關口。

事實上，日本財務大臣鈴木俊一昨日早上曾再度口頭干預匯市，表示帶着緊迫感關注匯率走勢，如果匯率波動過度，當局將採取適當措施應對，且不排除任何選項。

澳洲零售增速兩年最慢 至於已連續3次暫停加息的澳洲昨公布，經季節調整後，當地8月零售銷售額按月僅升0.2%，略遜於市場預期的0.3%升幅；按年升幅亦進一步收窄至1.5%，增速創兩年低。數據出爐後，澳元兌美元仍穩守0.635陣地，澳元兌港元幾乎重上「5算」，高見4.9937。惟由於市場押注全球央行不太可能很快減息，澳洲10年期國債孳息率攀升至4.46厘的2011年來新高。