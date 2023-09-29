美產量減半 橙汁價破頂

全球農產品價格接二連三創新高，連累民眾捱貴價食材！繼大米價格因印度限制出口而升至15年高位後，橙汁期貨價格近期亦創歷史新高。分析認為，相關情況有機會傳導至零售價，意味超市賣的橙汁很可能快將加價。

濃縮橙汁漲價逾倍 眾所周知，美國佛羅里達州盛產香橙，惟礙於極端天氣和柑橘黃龍病來襲，今年佛羅里達州的香橙產量只有兩年前的一半左右，美國農業部估計，今年當地香橙產量將下降逾25%至230萬噸，是半世紀以來最低；至於橙汁產量則跌近50%至8.5萬噸，創歷史新低；同時美國本土橙汁庫存目前已經跌至2.35億磅，為1968年12月以來的最少。

供應緊張帶動洲際交易所冷凍濃縮橙汁（FCOJ）期貨價格近日愈升愈有，目前徘徊在每磅3.56美元的歷史高位，更較去年同期每磅1.7美元，高出逾一倍。

對此，一眾美國橙汁供應商正加緊由全球第一大香橙國巴西進口入貨，以紓緩他們庫存下滑的問題。巴西柑橘協會CitrusBR數據顯示，截至今年6月底止的一年，巴西對美橙汁出口量激增55%。