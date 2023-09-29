庫存勁跌 油價創今年新高

沙特阿拉伯及俄羅斯延長減產措施，加上美國原油庫存量上周大幅減少，多重因素推波助瀾，刺激國際油價近期顯著抽升，逼近每桶100美元大關。紐約期油及布蘭特期油於周四亞洲市時段更創今年新高，分別見93.12美元及95.76美元一桶，之後回軟。

沙俄收入水漲船高 至於油價急升，沙特阿拉伯及俄羅斯兩國收入更「水漲船高」，事關數十億美元的石油收入輕鬆地手到拿來。諮詢公司能源數據和顧問商更推算，今季沙特的石油收入將按季日增近3,000萬美元，增幅約5.7%，即相當於26億美元，而俄羅斯的石油收入亦增加約28億美元，亦即油價上漲已經完全彌補制裁下銷量跌的影響。

與此同時，能源研究公司Rystad Energy估計，由於兩國去年平均產油成本分別只是9.3美元和12.8美元一桶。換言之，他們明顯是高油價的既得利益者，又預期倘若以兩國為首的石油輸出國組織及盟國（OPEC+）持續減產，全球石油供應缺口於第四季將達每日330萬桶。

在減產影響下，美國能源情報署（EIA）數據顯示，上周美國原油庫存按周減少217萬桶，遠超市場預期的跌32萬桶。與此同時，庫欣總原油庫存量亦連跌7周，按周再跌94.3萬桶。

高盛最新認為，高油價將為華府補給戰略石油帶來阻力，料美國戰略石油儲備僅以每月150萬桶的「超慢」速度補充。