金價半年低 散戶搶購

美Costco金條大賣 限售仍速掃清 美國債息及美元匯價近期表現強勢，拖累金價表現，現貨黃金周三曾跌至每安士1,872.5美元，創逾半年新低，並於周四繼續在低位徘徊；紐約期金周四亦弱見1,890.3美元，同為半年新低。話雖如此，多數散戶對於黃金的看法似乎是「愈平愈抵買」，並用行動不斷趁低吸納。美國超市雜貨大賣場Costco近期亦開始在網上售賣金條，意外地大受歡迎，往往一開賣就於數小時內沽清，甚至要逼得Costco限制購買量，足見普羅大眾的買金需求相當火熱！

Costco作為一家會員制的雜貨零售商，主要提供以折扣價出售的商品，生鮮食物、日用品、電器等全部一應俱全，其最大特色是商品多數不能夠散買，比如罐裝飲品以「箱」為單位，惟售價卻比一般超市便宜，因此迎合了一班精打細算的捧場客。讓人意外的是，Costco最近居然開始販售黃金金條，根據該公司財務總監Richard Galanti所言，由於金條太受歡迎，每位顧客每次限購兩條，依然能在數小時內賣完。

美國人在Costco爆買黃金的現象，與中國內地近期興起買「黃金豆」（金粒）的風潮相映成趣。不過，相對於大約500元人民幣入場費的「黃金豆」，Costco販賣的金條的分量為一安士，售價大約為1,900美元（1.48萬港元），是由著名瑞士鑄造廠PAMP鍛造的財富女神金條，純度為999.9（24K）。

專家審慎 短期料難彈 值得留意的是，購買實物的金條一般會有較高的溢價（因為涉及鑄造及檢驗成本、額外的倉儲物流等），但在Costco上賣的金條溢價較低，而且是由知名鑄造廠所生產，有較良好的認受性及交易流通度，故廣受消費者的歡迎。

雖然散戶正在大肆吸納黃金，但專家卻普遍對金價抱持較為審慎的看法，主要因為美元的強勢以及利率前景的不確定。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黃金短期前景仍受到美國債息上升的挑戰，並表示按照目前的情況很難找到金價上升的理由。

後市取決美經濟數據 他又認為，黃金價格仍展現出一定的韌性，可能是由於市場仍需要對沖美國經濟「硬着陸」的預期，考慮到經濟前景面臨愈來愈大的挑戰，這種對沖需求短期內不可能消失。不過，黃金價格要展開新一輪升勢的時機，仍很大程度上取決於美國的經濟數據。

從技術走勢來看，由於金價已呈現出明顯的下降軌迹，失守了250天移動平均線（1,888美元），不排除會中線逐步下試3月時1,800美元左右的低位。惟短期來看，現貨金的相對強弱指標（RSI）已跌入「超賣」區域，短線可能會有反彈，惟恐仍受制於250天線的關鍵位，彈幅空間有限。

紐約期金年內表現