滙控傳購花旗中國財管業務
滙豐控股(00005)正積極開拓中國內地市場。外媒引述消息指，滙控將收購花旗集團旗下中國消費者財富管理業務，該業務管理的資產規模超過30億美元（約234億港元），若交易順利完成，將大大促進其於內地的業務發展，惟目前尚未有交易的財務細節。據報滙控還將接管數百名花旗在內地的員工，惟兩者均未對傳聞置評。
據悉，花旗的中國財富管理業務主要服務內地的大眾富裕客戶。不過，花旗從2021年起計劃退出內地的零售銀行業務，去年底花旗曾經表示，作為退出中國零售銀行業務計劃的一環，正尋求出售部分投資組合，這也是該行退出亞歐非中東和墨西哥等14個市場消費金融事業策略的其中一部分。
料有助擴內地市場
今年8月，花旗完成出售台灣消費金融業務的交易，已併入星展銀行，另正在關閉南韓業務，並規劃完成印尼業務轉移到大華銀行（UOB Group）的程序。另一方面，花旗已經申請成立內地證券經紀部門，正在處於相關申請流程。
至於滙控，近年積極退出非核心而利潤較微薄的市場，把重心轉移到亞洲這重要的營收來源，是次若收購花旗的內地業務，相信是加緊擴展中國市場的一步。
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