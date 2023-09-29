滙控傳購花旗中國財管業務

據悉，花旗的中國財富管理業務主要服務內地的大眾富裕客戶。不過，花旗從2021年起計劃退出內地的零售銀行業務，去年底花旗曾經表示，作為退出中國零售銀行業務計劃的一環，正尋求出售部分投資組合，這也是該行退出亞歐非中東和墨西哥等14個市場消費金融事業策略的其中一部分。

料有助擴內地市場 今年8月，花旗完成出售台灣消費金融業務的交易，已併入星展銀行，另正在關閉南韓業務，並規劃完成印尼業務轉移到大華銀行（UOB Group）的程序。另一方面，花旗已經申請成立內地證券經紀部門，正在處於相關申請流程。

至於滙控，近年積極退出非核心而利潤較微薄的市場，把重心轉移到亞洲這重要的營收來源，是次若收購花旗的內地業務，相信是加緊擴展中國市場的一步。