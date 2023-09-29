豐田上月全球產銷量破頂

日本最大車企豐田汽車（Toyota）公布，8月全球產量為79.8771萬輛，按年增加4.1%；銷量為85.3285萬輛，增加9.8%，均創同期新高，主要受惠供應鏈恢復和市場需求回暖。

計劃印度增設第3車廠 有消息指，Toyota已向供應商透露，計劃今年生產15萬輛電動汽車，明年生產19萬輛，2025年生產60萬輛。8月Toyota售出1.18萬輛純電動車，今年累售6.5萬輛，是2022年銷售量2.4萬輛的兩倍多，但仍遠遠低於行政總裁Koji Sato承諾到2026年每年將銷售150萬輛電動汽車的目標。此外，消息指，Toyota計劃在印度設第3座車廠，年產能8萬至12萬輛汽車，視乎發展最終可增至約20萬輛。

據TrendForce統計，8月全球37個銷售市場汽車銷量合計為555萬輛，按月增長近1%。前10大汽車品牌的組成按月相同，前3名依序為Toyota、大眾汽車（Volkswagen）及本田（Honda）。中國車廠比亞迪則取代福特（Ford）成為8月汽車銷量第4大品牌，市佔率與第3名的Honda僅差0.1%。

比亞迪海洋網銷售事業部總經理張卓向內媒表示，「內捲」（即非理性競爭）和「降價」成為貫穿今年內地車市的關鍵詞；而2025年是車輛購置稅全免的最後一年，連續打兩輪價格戰之後，很多車企都將撐不下去。