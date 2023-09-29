人幣全球支付佔3.47%創紀錄

人民幣在國際化的路途上亦步亦趨。環球銀行金融電訊協會（SWIFT）公布的最新全球支付數據顯示，人民幣國際支付份額由7月的3.06%升至8月的3.47%，創紀錄新高；人民幣國際支付全球排名則維持在第5位，距離第4位日圓的3.68%佔比差距有所收窄。

不過，同期美元份額仍穩佔第一位，由7月的46%升至8月的48.03%，續創紀錄高位；第二位的歐元則稍為下跌至23.22%，主要因為歐洲今年3月轉移至使用「ISO 20022」標準呈報本土和跨境支付，令數字下跌；第三位則為英鎊，在8月佔比7.14%。

包括俄羅斯、巴西等金磚國家因各種原因力推「去美元化」，巴西的外匯儲備中，人民幣躍升為第二大貨幣，而中國也加強以人民幣支付原油、天然氣等大宗商品費用。

人行本周淨投放1.1萬億 由國家外匯交易中心開出的人民幣中間價昨日轉弱81點子，報7.1798兌每美元，創兩周新低，與外媒預測偏離超過1,440點子，接近今輪過濾機制啟動以來最高水平。在岸人民幣收報7.3002兌每美元，創近一周高位，上升86點子。離岸人民幣升約0.21%，報7.3073。交易員說，長假期前市場交投清淡，美元升勢稍為回吐，令人民幣匯價暫時企穩。

此外，內地十一長假期今日展開，中國人民銀行向市場投放流動性的規模增加。人行分別進行7天期、1,010億元人民幣，以及14天期、5,080億元人民幣逆回購操作，單日淨投放4,400億元人民幣。本周已累計淨投放逾1.1萬億元人民幣，創逾8個月新高。