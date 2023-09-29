內地社保投資年蝕1380億 4載首見紅

投資形勢欠佳，內地社會保障基金去年投資「見紅」，蝕1,380.9億元（人民幣‧下同），投資收益率負5.07%，是2018年以來再度錄得虧損。

逆市加注1300億股票 去年社保基金追加股票投資1,300億元，相關人員坦言收益出現浮虧情況乃近年來少有，主要是去年全球政治經濟形勢發生深刻變化，金融市場動盪加劇，基金投資營運形勢困難，國際國內主要資產類別均出現大幅下跌。基金成立23年以來，年均收益率約7.7%。

內地A股在十一長假期前交投繼續淡靜，滬深兩市昨日成交合計7,172億元。滬綜指高收3點，報3,110點；深成指收市報10,109點，升5點；深圳創業板指數報2,003點，跌兩點。總結第三季，3大指數齊齊向下，創業板指數跌近一成，而深成指挫逾8%，滬綜指亦跌2.86%。

首8月國企利潤多4.3% 不過，內地實體經濟發展穩定，財政部資訊顯示，國有企業今年首8個月利潤達3.09萬億元，按年增長4.3%，收入按年升4%至54.39萬億元，惟應交稅費按年下降3.1%至3.87萬億元。至8月底的資產負債率為64.8%，上升0.3個百分點。

日資券商野村亦基於內地數據改善，將中國第三季度經濟增長預測，由3.7%上調至4.1%，而第四季則由4%調升至4.3%，全年增長預測上調0.2個百分點至4.8%，惟仍對中國經濟增長持謹慎態度，維持明年預測增長3.9%，並預計未來幾個月經濟狀況將保持低迷甚至惡化，原因是出口疲軟、房地產行業持續低迷以及私營部門信心較弱。

有外資計劃趁機執平貨「加倉」中資資產。加拿大最大基金之一艾伯塔投資管理（Aimco）行政總裁Evan Siddall表示，與中國相關的資產看起來「平得離譜」，投資經理計劃利用估值低迷的機會，在國外增持此類資產。