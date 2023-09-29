港家庭負債GDP佔比創新高

上半年升至95.8% 多屬住宅按揭 金管撐風險可控 疫情爆發以來本港經濟疲不能興，現在仍挑戰重重，家庭所承受的債務壓力愈來愈大。香港金融管理局公布，本港今年上半年家庭負債佔本地生產總值（GDP）的比率為95.8%，按半年升幅放緩至0.3個百分點，但亦反映本港名義GDP的增長僅能大致抵銷家庭負債上升，比率亦再創新高。

負債總額續增 私貸升1.4% 金管局昨日發布的《貨幣與金融穩定情況半年度報告》顯示，本港家庭負債總額在上半年增長2.2%，增速略高於去年下半年0.7%。當中，住宅按揭貸款增長2.6%，較去年下半年增速加快；私人貸款增長1.4%，扭轉去年下半年的負增長2.2%。而在宏觀審慎措施放寬後，新做住宅按揭貸款的平均按揭成數大致穩定，7月約53%。

金管局表示，一直密切監察家庭負債，並定期向銀行收集數據。大部分家庭負債為受宏觀審慎政策框架規管的住宅按揭貸款，以及有金融資產作抵押，為財富管理客戶提供的貸款。考慮到以上因素，以及家庭資產淨值維持在較高水平，認為家庭資產負債情況仍然健康，相關信貸風險在控制範圍內。

該局強調，比率並不反映經濟體內家庭的實際償債負擔，而其分子亦只反映家庭的負債總額，而不是已計及家庭資產的負債淨額。因此，若要全面及客觀評估家庭負債的風險，就要參考其他不同的因素，包括實際的供款與入息比率及家庭的資產狀況。

進出口消費挑戰仍較大 當局表示，2021年香港的家庭資產淨值對負債比率及家庭安全資產對負債比率分別處於10.9倍及2.91倍高位，遠高於大多數先進經濟體，顯示香港整體的家庭財務狀況穩健，有強大緩衝抵禦潛在的金融及經濟衝擊。

美國聯儲局已明言更長時間維持高息，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，家庭負債佔GDP比率上升反映居民債務壓力增加，但對比全球其他地區不算太高。

不過，高息環境持續，將直接影響市民的供樓負擔及消費意欲，目前本港就業率高企，但收入增長卻未必可以抵銷利率增長，該行預計今年全年香港經濟增長4%，主要是去年基數較低，未來進出口、投資及消費依然面臨較大挑戰。

港元隔夜拆息17年高 另外，長假前港元拆息（HIBOR）普遍向上，隔夜拆息再升逾14點子至5.80964厘，再刷新2006年以來高位。一星期及兩星期拆息分別升7.6點子及2.75點子，至6.00548厘及5.75143厘，兩者都創2007年10月之後新高。與樓按相關的一個月拆息升至5.39887厘。

家庭負債佔GDP比率