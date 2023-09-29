SEC：華府停擺將無法處理新股上市

美國聯邦政府停擺危機迫在眉睫，美國證交會（SEC）主席亨斯勒警告，停擺將導致股市及債市陷入混亂。根據SEC的應急方案，政府停擺期間有90%以上的員工將被迫放無薪假，僅留下可履行基本職能的人手，將會無法處理新股上市，以及大幅削弱應對市場波動變化的能力。

他提醒，如果有公司決定需要進行股權集資，並已做好準備的話，最好趕在本周五進行。當政府停擺之際，SEC只會保留監察美國市場等基本職能。

美就業仍強 道指高開 至於美國數據方面，上周首申領失業救濟人數為20.4萬人，按周增加約2,000人，惟仍然好過市場預期的21.5萬人；而截至前周止持續申領人數為167萬人，同樣少過預期。

美股3大指數周四早段反覆靠穩，道指曾升92點，報33,643點；標指升13點，報4,287點；以科技股為主的納指升28點，報13,121點。

雖然今年以來美股表現相對不俗，但外媒的一項調查顯示，超過六成華爾街投資者認為今年的升幅只是熊市反彈，有約四成認為股市已經進入新牛市；有約64%的受訪者認為經濟衰退仍會來臨，只有14%認定不會出現衰退。該調查訪問了300名分析員、基金經理、金融撰稿人等。

企業消息方面，Facebook母公司Meta發表了新一代虛擬實境（VR）頭載式裝置「Quest 3」，售價為500美元起。Meta股價周四曾升1.35%。

OpenAI傳洽軟銀融資 OpenAI據報正與日本財團軟銀（SoftBank）洽商，或將從後者獲得10億美元的融資，用於研發一款智能手機。另外，OpenAI研發的人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT重新開放其網絡瀏覽功能，意味用戶可以向該AI提問以獲取網絡上即時更新的資料。該功能目前已對企業版用戶及付費用戶開放。

近日有消息指，OpenAI正協商讓員工對外出售其手頭的股份，有關交易將使其估值達到900億美元。