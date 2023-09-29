全球金融中心 港排第四

英國Z/Yen集團最新公布的《全球金融中心指數》顯示，香港以一分之差輸給新加坡，落得「梗頸四」，而紐約以763分蟬聯榜首，倫敦以744分得第二。

港交所今年2月與沙特證交所集團簽署合作備忘錄，探討在多個領域展開合作，包括互掛上市的安排。港交所上市主管伍潔鏇表示，沙特證交所是一個發展成熟的股票市場，也是沙特阿拉伯以至整個中東地區許多不同類型公司的集資地，當中以能源、工業及醫療行業為主。

她又指，港交所致力提升上市機制的吸引力和競爭力，吸引來自世界各地的優質企業來港上市，希望為更多國際領先企業提供在香港上市的渠道，透過香港多元化的市場接觸區內及國際投資者、獲得推動業務增長所需資金，亦為投資者創造更多機遇。

目前港交所認可16間海外證券交易所，包括歐美主要證券市場、新加坡、東京等，但不包括內地A股。港交所指出，將會不時更新認可證券交易所的名單，如有其他海外證券交易所達到聯交所的監管架構要求，將被納入該名單。