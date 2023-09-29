綠債認購302億 超額一倍

港府推出的第二批保底息達4.75厘的綠色零售債券已於周四下午2時截止認購。政府發言人表示，根據從配售機構所得資料，初步認購金額約302億元，等於超額認購一倍，認購人數約32.3萬，均差過上一批綠債。對上一期綠債收到48.83萬份申請，總認購金額約325.67億元。

這批綠債保底息年期為3年，持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不少於4.75厘，每手入場費一萬元。政府發言人預計，最終發行額將會由150億元提高至上限200億元，並且計劃於10月6日公布配發結果。綠債料10月11日於聯交所上市，之後可在二手市場進行買賣。

銀行申請旺 券商反應遜 不過，滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲表示，經該行認購綠債的金額超越去年，客戶平均認購金額亦增加約25%。他續指，在本地股票市場不明朗的情況下，市場對相關產品的興趣正在上升，對較穩健的投資產品需求亦日益增加。

渣打表示，該行客戶認購綠債總金額超越去年，客戶平均認購金額亦較去年增加30%，其中近70%透過網上渠道遞交申請。中銀香港稱，經該行認購綠債的金額突破去年紀錄，客戶平均認購金額較去年升逾30%；該行將提供綠色零售債券退款優惠，有關產品包括定期存款、投資產品及保險等。

工銀亞洲表示整體認購情況與去年相若，當中每人平均認購手數較去年增加逾20%，最高認購160手。客戶透過電子渠道認購的比重82%，比例較去年上升約5個百分點。

反觀富途證券指，是次綠債認購反應不及去年，但平台上不少客戶都有興趣將投資組合從股票延伸至綠債，反映現時市況下，投資者擴大平穩資產配置的需求。