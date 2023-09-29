跨境理財通試點優化 研擴投資範圍

中港澳3地決定進一步完善粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點，包括完善投資者准入條件，支持更多大灣區居民參與，並且會將合資格券商納入，為「南向通」及「北向通」個人客戶提供投資產品及相關服務。監管機構尚未公布相關細節，下一步將修訂完善相關實施細則或業務指引，推動各項舉措盡早實施。

除上述兩點後，3地監管機構亦會擴大「南向通」和「北向通」合格投資產品範圍，滿足居民不同投資需要；適當提高個人投資者額度；以及進一步加強宣傳銷售安排，引導金融機構為大灣區居民提供優質金融服務。

香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，這些新措施可讓合資格的經紀行首次參與試點業務，也給予更多內地投資者更豐富的基金產品選擇，並進一步增強大灣區市場的聯繫。同時期待與內地監管機構、香港金融管理局及業界緊密合作，落實優化措施。

恒指國指創今年新低 該會發言人表示，正與香港金融管理局和內地監管機構緊密合作，商討有關的規則及實施安排，包括持牌法團參與計劃的准入條件、資金閉環安排及額度監控等，正考慮持牌法團參與試點計劃的准入條件。有關條件將包括持牌法團的牌照要求、資本規模、銷售投資產品（債券及基金）的經驗和交易額，以及內部制度和監控是否完善等。

不過，股市仍「弱過藥煲」，港股在期指結算日受壓，恒生指數昨跌238點或1.35%，收報17,373點；國企指數收報5,990點，挫79點或1.3%，齊創今年新低。科技指數跌55點或1.45%，收報3,778點。

北水全季1463億掃貨 港股全日成交802.32億元，「北水」在長假前最後一個交易日繼續密密買貨，連續第4日錄得淨流入，規模41.28億元，第三季累計淨買入近1,463億元。至於全日沽空金額159.49億元，按日增加16.94%，沽空比率較上一日升1.93個百分點至19.89%。

凱基亞洲發布第四季環球市場展望，調低恒指年末的市盈率為9.3倍，預估恒指年尾「最牛」見19,600點。若中央針對刺激房地產的政策「組合拳」沒法為內地樓市轉勢，投資氣氛低迷下市盈率或會跌至約8倍，「最熊」則見16,800點。