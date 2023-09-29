恒大勢無救 內房有排愁

恒大事件逆轉的關鍵點，在於許家印下落，因他正身牽保還債的重任。雖然自8月底公司復牌後，已有內媒引述許家印常駐廣州、每天回公司處理事務但不可隨意見外人的說法，但近日恒大系多位管理層或前高層傳出相繼被監控，更傳許家印被限制行動已升級，最近兩次集團例會均缺席。恒大昨在公告指，公司僅接到有關部門通知，才知悉許已被依法採取強制措施，至於涉嫌違法的因由，卻未有披露，而公告下款已改由執行董事肖恩列名，估計許可能已無法執行董事職務。內媒指許的次子許騰鶴亦被帶走。

允爛尾樓業主停還貸 早年以合約銷售逾3,700億元坐上「地產一哥」寶座的恒大，在今年8月打出向美國法院申請承認香港和英屬維爾群島（BVI）法律體系下的境外債重組協議安排的大招，已惹來中方關注。據恒大周日披露，目前無法滿足新票據發行資格，原因正是旗下旗艦附屬恒大地產正被立案調查，可見內地監管部門的多重阻力已浮面，暫對恒大再發債借錢的資格投下不信任一票，也被外界解讀為當局未擬出手救活恒大的重要啟示。

恒大地產周一曾發公告，雖指現時各方仍在共同努力化解債務風險，但所有存續公司債券將繼續停牌。

而恒大旗下位於湖北武漢的項目周三更發聲明，明確提及針對「不交屋、不還貸」問題，合資格業主可在對應貸款銀行申請延緩還貸，直至交樓，最長可至明年12月底；目前銀行對提交延期還款申請且符合條件的停貸業主進行徵信（信用證明）保護，業主申請延期還款且銀行系統確認期間內原則上無罰息。換言之，允許爛尾樓業主暫停還貸，令人回憶起去年7月時連累內銀的爛尾樓風波，內房內銀重建投資者信心之路勢更漫長。

內銀不良貸率恐上13% 投行摩根大通警告，假設內房開發商違約不斷，中資銀行的不良貸款率或急升至13%，壞帳負擔可能導致2024年內銀利潤下降10%。國際評級機構惠譽亦提醒，今年上半年房地產行業持續下行等因素，對相關行業A股公司帶來不利影響，使其槓桿率中位數超過前兩年水平，反映房企資金鏈仍相當脆弱。

恒大財困近月事態發展 中國恒大近期股價