輪商精選：博騰訊彈 吼20106

騰訊雖見反彈，但仍處於300元關口附近的近期低位，表現較波動，因此投資者在部署時，可考慮選擇輕微價外條款的產品以控風險。投資者如看好，可留意騰訊認購證20106，行使價360.2元，明年3月25日到期，實際槓桿8.2倍，為中期輕微價外之選擇。如看淡可留意騰訊認沽證16028，行使價288.68元，12月19日到期，實際槓桿9.3倍，為輕微價外、低面值產品。

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