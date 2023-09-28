專家點評：華銳意激發旅遊消費潛力

隨着中國消費市場整體復甦，刺激旅遊與文化市場消費高度回暖，內地中秋及十一長假期或進一步貢獻旅遊消費熱潮。中國國家文化和旅遊部近期數據顯示，今年暑期內地旅遊熱度顯著高於2019年同期，旅遊人數18.39億人次，旅遊收入達1.21萬億元人民幣。

普華永道《2023年全球消費者洞察調研》中國報告顯示，內地消費者預計未來6個月內會增加旅行支出的比例遠高於全球平均水平，達62%。暑期全中國演出市場的演出場次按年增長301%至11萬場，演出票房收入按年增長792%至102億元人民幣，觀演人數按年增長806%至3,256萬人次。

長假疊加亞運會成催化劑 同時，適逢杭州舉辦亞運會，其時段亦與內地長假期有所重疊，「亞運會經濟」或對旅遊熱度有進一步促進。今年或將成為近年來最火爆的長假期，景區門票、餐飲、機票及酒店等預訂量大幅增長，旅遊消費有望在假期進一步釋放。

此外，內地擬將陸續出台利好旅遊業發展的系列政策，有助釋放旅遊消費潛力及刺激旅遊消費，且出入境政策愈加寬鬆，亦對全世界旅遊業的恢復起到積極的推動作用。相信在政策支持及「亞運會經濟」刺激下，旅遊消費潛力將進一步釋放，不妨關注。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）