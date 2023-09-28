專家點評：華銳意激發旅遊消費潛力
隨着中國消費市場整體復甦，刺激旅遊與文化市場消費高度回暖，內地中秋及十一長假期或進一步貢獻旅遊消費熱潮。中國國家文化和旅遊部近期數據顯示，今年暑期內地旅遊熱度顯著高於2019年同期，旅遊人數18.39億人次，旅遊收入達1.21萬億元人民幣。
普華永道《2023年全球消費者洞察調研》中國報告顯示，內地消費者預計未來6個月內會增加旅行支出的比例遠高於全球平均水平，達62%。暑期全中國演出市場的演出場次按年增長301%至11萬場，演出票房收入按年增長792%至102億元人民幣，觀演人數按年增長806%至3,256萬人次。
長假疊加亞運會成催化劑
同時，適逢杭州舉辦亞運會，其時段亦與內地長假期有所重疊，「亞運會經濟」或對旅遊熱度有進一步促進。今年或將成為近年來最火爆的長假期，景區門票、餐飲、機票及酒店等預訂量大幅增長，旅遊消費有望在假期進一步釋放。
有旅遊平台數據顯示，今年十一長假內地的出境遊訂單較2022年同期增長近20倍，境內遊訂單增長逾4倍。據美團(03690)、大眾點評數據，截至9月20日，浙江餐飲堂食的訂單量較2019年同期大幅增長逾380%，亞運會主辦及協辦城市的酒店、民宿預訂量持續增加。
此外，內地擬將陸續出台利好旅遊業發展的系列政策，有助釋放旅遊消費潛力及刺激旅遊消費，且出入境政策愈加寬鬆，亦對全世界旅遊業的恢復起到積極的推動作用。相信在政策支持及「亞運會經濟」刺激下，旅遊消費潛力將進一步釋放，不妨關注。
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