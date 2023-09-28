新盤焦點：BAKER CIRCLE擬增建大單位

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，現時大單位較受市場歡迎，故計劃修訂餘下期數開則，如加大兩房戶面積及增加三房數量，並減建細單位。而BAKER CIRCLE系列已推的3期累售429伙，套現約26.1億元。

至於上述置業優惠已在昨日生效，直至10月31日，經由中原購入項目開放式或一房戶的首3名買家，可獲贈8,800元禮券，總值約2.64萬元。

建灝地產馬頭角聯合道翻新項目文曜，則聯同美聯物業及經絡按揭轉介提供按揭優惠，有關計劃按揭成數達樓價九成，按息全期低至銀行同業拆息（HIBOR）加1.3厘，封頂息率4.125厘。

此外，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興昨表示，利息較預期高，但短期樓價上落不大，明年會加快復甦。集團銷售總監封海倫稱，旗下薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，開放示範單位後錄逾300組睇樓客，以港島區為主。

長實營業部首席經理郭子威認為，美國利率接近見頂，香港經濟進入復甦，近期放寬樓花按揭，對樓價有支持作用，料第四季走勢平穩。

星凱‧堤岸兩周套1.3億 新盤成交疏落，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，沙田星凱‧堤岸5座45樓H室，實用面積527方呎，兩房梗廚間隔，昨以1,191.5萬元售出，呎價約22,609元。項目約兩周內沽出10伙，套現逾1.3億元。另外，何文田傲玟昨以招標形式沽出2座25樓B室，成交價3,491.25萬元，呎價約24,500元。大埔林海山城昨售出9座1樓D室，成交價1,630萬元，呎價約14,052元。