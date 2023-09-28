長情業主平價掟貨

第一城低估價25%沽 嘉湖插穿4球 樓價低處未算低，不少曾經歷樓市高峰期的長情業主都開始接受現實，以平價賣樓套現。沙田第一城連天台特色單位，持貨逾10年業主劈價至406.8萬元沽出，較銀行估價低近兩成半。天水圍嘉湖山莊購入約14年的兩房單位成交價再度跌穿「4球」。

沙田第一城連天台戶在樓市高峰期間成交呎價曾高逾兩萬元。美聯翁凱傑表示，該盤49座同類特色戶，實用面積約284方呎，叫價470萬元，減價63.2萬元售出，呎價約14,324元，原業主於2010年以221.8萬元購入。而銀行對上址估價達539萬元，早在2018年期間，同座連天台戶曾售590萬元，為同類最高紀錄，最新成交價低逾三成。

溱柏呎售$8816 返2015 嘉湖山莊兩房單位市傳本月中做價已跌至360萬元。該行湯少建稱，翠湖居3座低層F室，實用面積約449方呎，放盤約4個月，減價24萬元後，僅以396萬元沽出，呎價約8,820元。原業主早於2009年購入，帳面仍賺296.2萬元。

中原吳嘉權指，火炭銀禧花園8座高層B室，實用面積約510方呎，9月叫價約600萬元，議價後售531.8萬元，呎價約10,427元，累減68.2萬元，低市價約5%，屬同類型單位近5年新低，原業主持貨約26年，單位升值約83.7%。

近期市場湧現呎價「8字頭」成交。美聯徐君寶表示，元朗溱柏10座低層L室套三房戶，減價至722萬元沽，呎價約8,816元，重返2015年價位，原業主持貨約8年，帳面僅賺約10萬元。市場料有機會蝕使費。

美孚新邨傳鬆綁貶24% 持貨期較短業主選擇蝕讓。消息稱，荔枝角美孚新邨4期百老匯街115號高層A室，市傳售約610萬元，呎價約11,051元，約3年帳蝕約23.8%。

中原劉燦恆稱，長沙灣愛海頌3座低層C室，售價680萬元，呎價約14,316元，近4年帳面蝕讓97.8萬元。消息稱，大角咀港灣豪庭1座低層三房戶，售價918萬元，約3年帳蝕逾150萬元。

青衣半新盤明翹匯錄損手個案。利嘉閣彭錦添指，該盤1A座低層E室一房戶，減價至428萬元易手，呎價約14,314元。據了解，單位不足4年帳面貶值近50萬元或約10%。

黃開基拍賣昨日售出將軍澳居屋煜明苑B座低層1室法院令單位，已補價自由市場開價560萬元沽，呎價約8,602元，低估價約13.8%。大嶼山愉景灣畔峰畔山徑1號低層D室銀主盤，獲3組客爭購，搶高180萬元，售1,280萬元，呎價約8,427元，低估價約13.5%。

長情業主沽貨個案