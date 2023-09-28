簡訊一覽
●藥明康德(02359)宣布，旗下合全藥業在江蘇常州和泰興的兩個生產基地正進行多肽（Peptide）生產車間產能擴建項目，預計今年12月投入使用後，多肽固相合成反應釜體積將提高六成至3.2萬升。即使實現最高產量尚需一定時間，消息仍刺激其股價昨升7.72%。多肽現時被討論得最多的是其作為減肥藥成分，「食正」丹麥藥企諾和諾德減肥藥熱銷的概念。
●攜程集團(09961)數據顯示，十一長假期期間，內地出境旅遊訂單按年增長近20倍；境內旅遊訂單則按年增長超過4倍，跨省訂單比例按年升10個百分點至73%。
●盛京銀行(02066)宣布以1,760億元（人民幣‧下同），將本金及利息帳面餘額合計約1,837億元的資產，售予遼寧省財政廳旗下的遼寧資產管理，擬售資產當中71.6%是貸款，以此計算相當於其6月底貸款餘額21.2%。遼寧省方面將會發行專項票據支付，初始期限為15年，年息2.25厘。盛京行預期，交易能降低不良貸款率，專項票據將優化其資產結構，降低資本佔用。
●市傳私募基金紅杉中國近日買入小紅書的股份，作價所代表的公司估值僅140億美元（約1,092億港元），比2021年後期進行最新一輪融資低30%。在此之前，紅杉中國並無投資小紅書。
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