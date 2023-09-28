絲絲講場：日本夜經濟愈做愈縮

港府為咗搞活經濟而推出嘅「香港夜繽紛」，仲需要啲時間先見到成效。而香港人最鍾意去嘅日本，傳統旺區嘅夜經濟都愈嚟愈縮，24小時店舖愈嚟愈少，唔少食肆都提早打烊，夜晚街頭未能夠完全回復至疫情前嘅狀態，更有大型連鎖居酒屋今年6月嘅門市銷售額比較2019年同期仍然少20%。

旺區街店提早打烊 據日媒報道，喺涉谷地標即係火車站前嘅SHIBUYA TSUTAYA嗰度間麥當勞只係營業到夜晚10點，其他原宿站、新宿站附近以前夜晚好旺嘅區，麥當勞都唔做24小時。最叻嗰間係涉谷中心街店都只做到夜晚11點。

人手缺成本升拖累 又例如甜品連鎖店「Mr.Doughnut」新宿靖國大道店，以前收凌晨兩點，依家就10點閂門。唔好以為淨係食肆先係咁，日本嘅郵局非營業時間業務窗口都取消咗24小時營業。

如果要追查原因，確實有好多，包括人手短缺、工資升、水電暖等各種經費高漲，面對唔夠客嘅情況，店員真係寧願早啲收工返屋企。另外就係日本人平均年齡幾乎接近50歲，再唔係20、30歲咁，咁有活力可以夜晚去威！

其實香港情況都類似，面對物價升、移民潮、人口老化、內地交通便利及物價差異對消費起咗分流效應等，所以夜繽紛究竟有幾大影響力，反正唔抱太大希望，就唔會有太大失望。

余絲韻