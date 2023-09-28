米線陣：暫難全線延長營業
全港多個商場宣布計劃延長營業時間，以響應港府推動「夜經濟」的號召，大家樂集團(00341)總經理（一粥麵及米線陣）鄭惠真稱，暫時部分米線陣店舖有應商場延長營業時間要求，但礙於人手不足，未必可全線實行，要考慮經濟效益，亦坦言晚市基本晚上8時後人流開始稀疏，這個時段的人流及營業額都還沒回到疫情前水平。
晚市員工不足 客流疏落
她表示，部分商場確實有延長營業時間，無奈香港普遍存在人手不足的問題，不單止餐飲業，而且市面上的店舖「開啲唔開啲」也未必足以吸引市民晚上外出。她希望政府可以幫手，推出支持餐飲業的措施。
她又指，目前部分店舖營業至晚上9時，部分則延長至晚上9時半，仍在觀察效果。此外，米線陣也有提供夜市優惠，例如晚上8時後入座送小食或者升級飲品等，希望可吸客。
希望吸納更多年輕客的米線陣，昨宣布首度與Sanrio My Melody合作，把米線陣金鐘及旺角分店打造成「My Melody聯乘旗艦店」推出期間限定美食、特飲及精品。
米線陣目前有18間分店，有一半位於商業區，鄭指一直物色合適店舖，開舖地區沒有特別要求，希望今年把店舖網絡擴至20家以上。
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