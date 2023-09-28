米線陣：暫難全線延長營業

晚市員工不足 客流疏落 她表示，部分商場確實有延長營業時間，無奈香港普遍存在人手不足的問題，不單止餐飲業，而且市面上的店舖「開啲唔開啲」也未必足以吸引市民晚上外出。她希望政府可以幫手，推出支持餐飲業的措施。

她又指，目前部分店舖營業至晚上9時，部分則延長至晚上9時半，仍在觀察效果。此外，米線陣也有提供夜市優惠，例如晚上8時後入座送小食或者升級飲品等，希望可吸客。

希望吸納更多年輕客的米線陣，昨宣布首度與Sanrio My Melody合作，把米線陣金鐘及旺角分店打造成「My Melody聯乘旗艦店」推出期間限定美食、特飲及精品。

米線陣目前有18間分店，有一半位於商業區，鄭指一直物色合適店舖，開舖地區沒有特別要求，希望今年把店舖網絡擴至20家以上。